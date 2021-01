In caso di sinusite è importante non trascurare mai il problema, potete provare con dei rimedi naturali efficaci, scoprite quali.

La sinusite è un disturbo che potrebbe interessare tantissime persone è può dipendere da tanti fattori. E’ un’infiammazione della mucosa che riveste i seni paranasali. E’ un fastidio che può colpire soprattutto nella stagione invernale, a causa di un virus o batteri o in seguito ad una reazione allergica.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo consiglio su come rimediare in modo naturale. Ma i nostri sono solo consigli quindi in qualsiasi caso è opportuno contattare il proprio medico che saprà consigliarvi come intervenire in base al problema.

Come dire addio alla sinusite con rimedi naturali

La sinusite può manifestarsi in seguito ad un infezione, malanno di stagione, le cause possono essere diverse, con sintomi diversi. I seni paranasali sono pieni di muco e talvolta si percepisce anche un lieve o intenso dolore alla parte alta del naso, in prossimità della fronte.

Può capitare a volte di non riuscire a distinguere la sinusite dal raffreddore, la differenza è che la sinusite è caratterizzato da un dolore specifico in tutta la zona frontale del volto, mascella, non solo si percepisce un senso di oppressione al naso e occhi.

Inoltre si avverte un forte mal di testa, difficoltà respiratoria nasale, malessere, lacrimazione, mancanza dell’olfatto, secrezione catarrale. In caso di sinusite cronica si manifesta con ostruzione, il naso gocciola e ci vogliono più giorni per curarla. (Fonte:Humanitas.it)

Chiedete al vostro medico se potete alleviare il fastidio, magari affiancando alla cura che vi somministrato con rimedi naturali. Ecco alcuni rimedi della nonna da seguire a casa.

1-Infuso: una bevanda calda non può che essere benefico in caso di sinusite in quanto aiuta a fluidificare il muco. Un ottimo rimedio se avete anche mal di gola. Potete preparare un infuso con la malva, basta far bollire un pò di fiori di malva in acqua, poi lasciate in infusione per 10 minuti, filtrate e bevete. Acquistate sempre estratti naturali. Non eccedete con la malva perchè ha un effetto lassativo.

2-Olio tea tree: conosciuto proprio per le sue proprietà antisettiche, antibatteriche e antinfiammatorie. Un olio essenziale che potete utilizzare per alleviare il fastidio, mettete l’olio in acqua calda e poi inalate gli odori, vi consigliamo di farlo per un paio di minuti, coprite la testa con un panno asciutto, così da non disperdere i fumi.

3- Olio eucalipto: come per l’olio di tea tree, potete con questo olio fare dei suffimigi. In questo modo si libereranno le vie nasali dal muco e già vi sentirete meglio.

4-Tisana al miele: il miele è conosciuto proprio per le sue innumerevoli proprietà non solo per la sinusite, ma anche per la tosse e mal di gola. Basta scioglierlo in una tazza di acqua calda e bevete a stomaco vuoto.

5-Lavaggi nasali: molto efficaci così si cercherà di liberare il più possibile le vie nasali. Provate a mettere un cucchiaino di bicarbonato e di sale in acqua, poi procedete con il lavaggio. Aiutatevi da una siringa senza ago.

Consigli

I rimedi naturali sicuramente sono utili per alleviare il fastidio, ma è opportuno chiedere al medico come intervenire in modo mirato.

Vi consigliamo al di la di tutto di tenere in considerazioni alcune buone abitudini da adottare, ecco quali.