Scopri cosa ti aiuta a sentirti viva in base a tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle, segno per segno.

Sentirsi vivi è una delle più grandi conquiste che si possano fare nel coro della vita. Si tratta infatti di un risultato meno scontato di quanto si pensi e che risulta difficile da raggiungere per molte persone. Sempre presi tra i tanti impegni, le relazioni e le varie regole sociali, capita infatti spesso di perdersi di vista e di dimenticare cos’è che ci fa sentire davvero vivi.

Eppure, si tratta di un aspetto basilare che ognuno di noi dovrebbe perseguire giorno dopo giorno e senza mai stancarsi di farlo. Oggi, quindi, ci concentreremo su questo particolare aspetto, scoprendo insieme quale strada seguire per sentirci finalmente vivi e fieri dell’esistenza che stiamo conducendo.

Come sentirti viva in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Vivere sempre nuove avventure

La tua vita è un continuo correre avanti e indietro alla ricerca di nuove mete da raggiungere e conquistare. Un aspetto che persegui sempre e comunque ma del quale ogni tanto perdi di vista l’aspetto più importante. Ciò che conta davvero è infatti la possibilità di vivere sempre nuove avventure e di sentirti al centro di un viaggio emozionante. Per riuscirci, quindi, non serve ambire a chissà quale meta quanto goderti il viaggio che potrà condurtici. Una differenza apparentemente minima ma in grado di fare la differenza e di portarti a sentirti più viva che mai. Cosa della quale hai da sempre un grande bisogno.

Toro – Sperimentare l’amore

Per te, l’amore è da sempre uno degli aspetti più importanti della vita. E per tale motivo hai necessità di perseguirlo al fine di sentirti sempre al massimo. Per vivere bene hai infatti bisogno di sentirti innamorata, di percepire il cuore che batte e di assaporare tutte quelle emozioni senza le quali non riusciresti a sentirti viva. Che tu sia in coppia o ancora single, quindi, il trucco sta nel sentirti sempre innamorata, nel coltivare i tuoi sentimenti e nel non sederti mai. Una relazione sentimentale dovrà essere sempre viva e al contempo dovrà esserlo la tua voglia di assecondare l’amore in generale. Perché questo è ciò che sai fare meglio e al contempo è quanto ti definisce e ti aiuta a sentirti pienamente te stessa.

Gemelli – Fare esperienze sempre nuove

Ciò che ti fa sentire viva è la possibilità di fare esperienze sempre nuove ed in grado di farti crescere. Ciò dipende da tuo bisogno di vivere sempre situazioni diverse ed in grado di scacciare quella monotonia che proprio non riesci ad apprezzare. È quindi importante, che al di là delle scelte che prendi giorno dopo giorno e dello stile di vita, tu sia in grado di riservarti sempre uno spazio per fare nuove conoscenze, iniziare nuove avventure ed essere sempre in movimento. Perché questo è ciò che ti fa sentire davvero viva e che ti infonde l’energia e la voglia di fare che per il tuo modo di essere sono semplicemente indispensabili. Un segreto che non dovresti dimenticare mai.

Cancro – Sentirti amata

Ciò di cui hai maggiormente bisogno nella vita è sentirti amata e appoggiata in tutto quello che fai. Si tratta di un obiettivo che insegui da sempre e per il quale dovresti imparare ad infondere più energie. Invece di restare ad aspettare che gli altri facciano ciò che ti aspetti da loro, dovresti infatti riuscire a capire di cosa hai davvero bisogno in modo da circondarti delle persone giuste. In questo modo saprai sentirti al centro del mondo e ciò ti aiuterà a percepire quell’energia che ti fa sentire prima di tutto viva. Esattamente ciò che persegui da sempre e che una volta consolidato ti aiuterà a rilassarti sotto diversi aspetti, consentendoti di goderti a pieno la vita.

Leone – Affermarti

Se c’è una cosa che ti da sentire viva e felice e sapere di essere la protagonista indiscussa della tua vita. Questo implica una voglia di affermarti in tutto ciò che fai che ben si sposa con il tuo bisogno di stare sempre al centro dell’attenzione. Quando ti senti al meglio, riesci infatti ad esprimerti in modo più sereno ed equilibrato. Per questo motivo, la prima cosa che dovresti fare, è appunto quella di impegnarti a fondo nel portare avanti i tuoi progetti, seguendo solo quelli che ti piacciono davvero e che ti danno quella sorta di adrenalina che tanto ti piace. In questo modo percepirai la vita come sempre al massimo ed in grado di offrirti tutto ciò di cui hai bisogno.

Vergine – Sentirti serena

Ciò che ti fa sentire viva è riuscire a mettere da parte i tanti pensieri negativi che spesso affollano la tua mente. Per farcela hai bisogno di imparare prima di tutto ad essere positiva e costruttiva e a portare da sola la giusta serenità nel tuo presente. Riuscirci non è difficile purché tu abbia il giusto mood per farlo. Ciò che conta è darsi da fare e non arrendersi alla prima difficoltà. In questo modo saprai sempre cosa fare e agire, anche se può sembrarti strano, sarà già un ottimo modo per sentirti sempre al meglio. Visto che la serenità è ciò che persegui maggiormente, lavorare su di te sarà quanto di meglio tu possa fare. Nonché un modo per sentirti finalmente viva e piena di voglia di fare.

