Arriva finalmente la colazione piena di gusto del fine settimana. Si tratta di panini dolci, la preparazione richiede solo 15 minuti del vostro tempo.

Inoltre, la ricetta è davvero nutriente poiché non prevede zucchero e sostituisce qualsiasi prodotto raffinato con degli ingredienti super naturali e integrali. Una super colazione con il pancremoso! Pronto in 15 minuti RICETTA

Il pancremoso

Questa ricetta sana è adatta anche ai più piccini per intrattenerli con una merenda non confezionata, genuina, e ricca di sapore, per non parlare poi della crema che si sa, tra i bimbi è sempre uno degli alimento più amati. Fai colazione con il pancremoso! POCHE calorie TANTO gusto.

Preparatevi a chiudere gli occhi e ad immergervi in un mondo fatto di morbidezza e gusto allo stato puro. Non dovrete fare altro che mordere un soffice panino per colazione e tuffarlo nel vostro cappuccino del mattino. Il tutto avverrà senza alcun senso di colpa poiché tutti gli ingredienti sono sani e naturali.

Un panino sano e facilissimo che si prepara davvero in pochi minuti, è talmente soffice che si scioglie in bocca per non parlare poi della crema, sì perché proprio questa cremosità conferisce quel tocco in più che proprio non ti aspettavi. Non puoi non mettere le mani in pasta e cimentarti subito in questa specialità culinaria poche calorie e tanto gusto!

Perché siamo pazze per i panini? Salati e anche dolci!

Panino è amore, su questo non c’è dubbio. È pratico, lo porti con te, lo farcisci con tutto quello che preferisci, non occupa molto spazio, ormai ce ne sono un’infinita di tipologie, nella preparazione soprattutto, quello senza lievito ad esempio non richiede certamente la maestria di un chef (panini morbidi senza lievitazione). Il panino è tradizione, il panino è storia, è un alimento che riesce a mettere d’accordo tutti, un po’ come la pizza.

Puoi recarti dal tuo panettiere di fiducia, acquistare un bel po’ di panini appena sfornati, portarli a casa riempili magari con una frittata, qualche affettato, dei formaggi, un bell’hamburger, anche qualche tipo di pesce come il merluzzo o il salmone. Sicuramente è un cibo da strada, uno street food, comodo da mangiare passeggiando con gli amici in riva al mare, ad una fiera, ad una festa di quartiere, in una città che stiamo visitando, nel bel mezzo di una gita.

Non c’è storia che tenga siamo pazze per i panini perché il panino è buono, è gustoso, riesce ad essere succulento se farcito nel modo giusto e non smetterà mai di mettere quel pizzico di gioia nella nostra alimentazione.

Passione panini: sì, ma dolci e con poche calorie! Il Pancremoso

Siamo pronte a scoprire la preparazione di un panino che scaccia via i sensi di colpa, si tratta infatti di un panino dolce ma interamente integrale farcito con una crema vegana super leggera.

Si parte con la preparazione della crema vegana, vi serviranno: 500 ml di bevanda vegetale (potete scegliere tra avena, soia, riso integrale purché siano privi di zuccheri, leggete l’etichetta!), 50 g di amido di mais o di riso, 80 g di sciroppo di agave, un aroma a scelta tra limone, arancia, anice, cannella, curcuma. Procedete così: in un pentolino aggiungete la bevanda vegetale, il dolcificante naturale scelto e l’aroma.

Accendete il fuoco dopo averli sciolti a freddo e unite l’amido di mais o riso. Portate a bollore senza mai smettere di mescolare, abbassate leggermente la fiamma e continuate a girare fino a che il composto non si sia addensato. La crema è pronta!

Per i panini questi gli ingredienti (6 panini): 200 g di farina 100% integrale, 80 g di bevanda vegetale, 30 ml di olio di semi di arachidi spremuto a freddo, un tuorlo, 50 g di sciroppo d’agave, un cucchiaino di bicarbonato.

Per la preparazione: inserite tutti gli ingredienti all’interno di una ciotola e amalgamateli per bene, potete utilizzare tranquillamente un frullatore, una frusta o un uno sbattitore elettrico. Iniziate a lavorare l’impasto con le mani leggermente infarinate e cercate di creare una palla. Dividete successivamente l’impasto in 6 panini ognuno dovrà pesare circa 50 g. Disponete una teglia con carta forno e spennellate tutti i panini con la bevanda vegetale, cuocete in forno ventilato a 180 gradi per 15 minuti. Appena saranno pronti lasciateli intiepidire, apriteli per metà e farciteli con la crema pasticcera.

Un’alternativa gustosa per affrontare il risveglio con il piede giusto in un modo nutriente e ricco di energia! La preparazione è davvero rapida e gli ingredienti sono del tutto salutari.