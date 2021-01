Luigi cerca Maria a C’è posta per te: dopo un bacio, lui parte per il militare. Durante la sua assenza, lei va a ballare e la lascia. Era il 1964.



La signora Maria è protagonista della prima puntata di C’è posta per te. La signora è arrivata nello studio del programma del sabato sera di canale 5 più amato dal pubblico italiano dopo aver ricevuto un invito da Luigi che cerca una vecchia fidanzata.

La busta con cui Maria De Filippi ha invitato in studio la signora Maria non ha svelato il mittente del messaggio. Quando arriva in studio, la signora si ritrova di fronte ad un signore di cui non sa niente e non ricorda nulla dando così vita ad un momento assolutamente divertente che coinvolge anche la stessa De Filippi.

Luigi cerca Maria a C’è posta per te: il siparietto sul bacio che non ricorda

Simpatica, schietta e diretta, la signora Maria si accomoda guardando l’uomo che l’ha mandata a chiamare. “Nel 1964, potresti aver baciato questo signore?”, chiede Maria De Filippi che si siede al suo fianco per spiegarle il motivo della sua presenza in studio. “Sono passati 50 anni. Bella di mamma non mi posso ricordare”, risponde la signora scatenando le risate di tutto il pubblico presente.

Il video del momento dedicato alla signora è stato pubblicato in anticipo sulla pagina Instagram di C’è posta per te per annunciare la prima puntata e i commenti dei fans del programma del sabato sera tornato in onda lanciando la sfida ad Affari Tuoi Viva gli sposi, in onda su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti, sono a dir poco euforici.

Luigi racconta di essere stato fidanzato per quattro anni con una ragazza di nome Maria negli anni ’60. “Adoro”, “Fantastica”, “Bella de mamma, stupenda questa signora”, “Io come la signora”, “Che spettacolo”, scrivono gli utenti.

La signora, però, non è la Maria che cerca Luigi. Dopo di lei entra un’altra signora che si chiama Maria, ma anche la seconda signora non è la sua vecchia fidanzata. In studio arriva una terza signora con lo stesso nome, ma anche lei non è quella che la De Filippi sta cercando. In studio arriva una quarta signora con lo stesso nome e poi una quinta sempre con lo stesso nome. E, infine, una sesta signora che è finalmente quella giusta.