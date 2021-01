Barbara d’Urso sostituita da Papa Francesco: la scelta di Mediaset

Barbara d’Urso sarebbe dovuta tornare domani sera in diretta con la prima puntata dell’anno di Live, ma Mediaset ha scelto di sostituirla con Papa Francesco.

Barbara d’Urso, dopo un periodo di pausa dal piccolo schermo dovuto alle feste natalizie, era pronta a tornare in diretta, sempre su canale 5, con il suo Live Non è la d’Urso. Il programma, come ufficializzato più volte dalla conduttrice stessa, sarebbe ritornato il 10 gennaio con ospiti e buste choc degne di note, ma purtroppo il tutto è sto annullato e la bella conduttrice bella partenopea non andrà più in onda domani sera in quanto Mediaset ha scelto di puntare su un altro tipo di contenuti e di rimandare il tutto alla prossima settimana.

Che cosa andrà in onda? La bella conduttrice partenopea, che sembra avere un fidanzato segreto, sarà sostituita da Papa Francesco. Il pontefice, infatti, sarà il protagonista della serata di canale 5, dove prima andrà in onda un’esclusiva intervista realizzata dal tg5, che prenderà il posto di Paperissima, e poi a seguire ci sarà il film a lui dedicato, Chiamatemi Francesco.

Barbara d’Urso è stata sostituita da Papa Francesco per questa domenica, ma quando torneranno in onda i programmi della bella conduttrice partenopea?

Slitta la partenza di Live: quando va in onda Barbara d’Urso

Live Non è la d’Urso, come anticipato, questa settimana ha saltato la sua messa in onda, ma niente paura perché la bella conduttrice partenopea tornerà, come di consuete, a condurre i suoi amati programmi a partire da lunedì con la prima puntata dell’anno di Pomeriggio 5. Live e Domenica Live, invece, dovranno aspettare ancora un altro po’ prima di tornare sul piccolo schermo degli italiani. Quando andranno in onda?

Il portale di Mediaset garantisce che il debutto nel 2021 dovrebbe avvenire il 17 gennaio, sempre in prima serata e sempre su canale 5. Barbara d’Urso, di cui i fan hanno notato uno strano dettaglio, è pronta a ritornare con gli argomenti più caldi di questo periodo. Infatti non mancherà un ampio spazio dedicato all’attualità, dove sicuramente parlerà del vaccino che sembrerebbe porre fine alla pandemia mondiale che dura da quasi un anno, per poi passare alla cronaca rosa, visto che le dinamiche del Grande Fratello Vip risultano essere sempre uno degli argomenti preferiti non solo al pubblico del piccolo schermo, ma anche dai suoi fedeli opinionisti che sono sempre a conoscenza dei succosi scoop riguardanti i protagonisti di Alfonso Signorini.

Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su #Canale5, con un’intervista esclusiva a Papa Francesco @pontifex e lo speciale #Tg5, la prima puntata del 2021 di @LiveNoneladUrso andrà in onda domenica 17 gennaio. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) January 9, 2021

Barbara d’Urso torna con il Live il 17 gennaio, ma i suoi fedeli telespettatori possono dormire sogni tranquilli perché da lunedì sarà regolarmente in onda con il suo storico ormai Pomeriggio 5, che da anni si rivela essere lo show preferito degli italiani che continuano a premiare la bella conduttrice partenopea con ascolti da record. Anche durante questo nuovo anno sarà così? Staremo a vedere, ma sicuramente l’affetto del pubblico per Barbara non cambierà.