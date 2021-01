Amici 20: il ritorno di Fabrizio Moro e due clamorose eliminazioni

Amici 20 torna in onda con l’appuntamento pomeridiano con il ritorno come ospite di Fabrizio Moro e due clamorose eliminazioni.

Amici 20 torna in onda con il primo pomeridiano del 2021 con una puntata emozionante e ricca di eventi. Oltre agli esami degli allievi, chiamati a difendere la propria maglia, Maria De Filippi accoglie in studio Fabrizio Moro per il quale conferma la propria stima.

Dopo averlo voluto come insegnante di canto nelle scorse edizioni, Maria De Filippi continua ad invitarlo nelle sue trasmissioni, segno di una stima reciproca che aumenta con il tempo. Nel pomeridiano di oggi, però, sono davvero tante le emozioni.

Amici 20, puntata 9 gennaio: il medley di Fabrizio Moro e l’eliminazione di Kika e Riccardo

Puntata elettrizzante quella di Amici 20 del 9 gennaio. Fabrizio Moro apre il primo appuntamento del 2021 con il talent show di Maria De Filippi esibendosi sulle note di un medley dei suoi successi come Portami Via e Il senso di ogni cosa e raccontando il prossimo impegno da regista del film Ghiaccio le cui riprese cominceranno a breve.

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle news, poi, Maria De Filippi entra nel vivo della puntata con due sfide. Rudy Zerbi ha chiesto ad Arisa di scegliere chi mandare in sfida tra i suoi allievi Arianna, Kika e Raffaele. Non riuscendo ad indicare un nome, Maria De Filippi chiede di scegliere a Zerbi il quale manda in sfida tutti e tre. A lasciare definitivamente la scuola è Kika.

La seconda sfida è quella di ballo tra Riccardo e Alessandro. A giudicarla sono le insegnanti Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, in collegamento perchè positiva al covid. Anche la sfida di ballo premia lo sfidante. A lasciare la scuola è proprio Riccardo che abbandona il banco tra le lacrime dei compagni, in particolare quelle di Rosa, ballerina, con cui, nelle scorse settimane, si era anche esibito in coppia.

Spazio, poi, alle esibizioni degli altri allievi tra le quali quella di Sangiovanni a cui Rudy Zerbi tratterrà la maglia non considerando sufficiente un compito che gli aveva assegnato. Maglia confermata, invece, ad Aka7Seven da parte di Anna Pettinelli.