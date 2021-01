Uomini e Donne: Bruno Barbieri è il fratello di una famosa ex corteggiatrice?

Bruno Barbieri, secondo i recenti gossip, sarebbe il fratello di una famosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma sarà vero? Ecco qual è la verità dei fatti.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati del piccolo schermo che ha lanciato numerosi personaggi che, nel bene o nel male, hanno fatto breccia nel cuore del pubblico e nonostante siano passati anni dalla loro partecipazione al programma continuano ad avere un discreto successo.

E’ il caso di un’ex corteggiatrice del programma che recentemente è tornata alla ribalta sul web perché numerosi utenti della rete si sono convinti che in realtà sia la sorella dello chef Bruno Barbieri. Il motivo? I due hanno lo stesso cognome e in alcune interviste lui ha dichiarato di avere due sorelle ed una di queste, effettivamente una bella coincidenza, avrebbe proprio il suo nome. Di chi siamo parlando?

Di Bubi! Bubi, all’anagrafe Barbara Barbieri, ha corteggiato Leonardo Greco provando la formula mista del trono dove i tronisti potevano conoscere sia delle coetanee sia delle donne più mature. Lei era diventata l’indiscussa protagonista del programma e di recente molti utenti della rete si sono convinti sia la famosa sorella dello chef, ma è realmente così? Bubi di Uomini e Donne e Bruno Barbieri sono fratelli?

Bubi e Chef Barbieri sono fratelli? La verità sull’ex di Uomini e Donne

Non appena il gossip è scoppiato su Twitter numerosi utenti della rete si sono attivati per comprendere meglio se questo legame di parentale tra Bubi e Chef Barbieri fosse reale o meno ed ovviamente, come soltanto loro sanno fare, sono venuti a capo della situazione. Che cosa hanno scoperto?

Come riportato da Novella 2000, i due, nonostante abbiano lo stesso cognome e lui abbia dichiarato di avere una sorella di nome Barbara, non sembrerebbero nemmeno conoscersi. La prova arriva dai rispetti profili social in quanto nelle foto dello chef di Masterchef in compagnia delle sue due sorelle l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha lasciato il mondo dello spettacolo, non compare in nessuna di queste.

Purtroppo o per fortuna si tratta di un semplice caso di omonimia e niente di più. I due hanno in comune soltanto il cognome e il nome di una sorella in comune, ma probabilmente nemmeno si conoscono. Il pubblico della rete sperava davvero tanto in questo legame, ma purtroppo la realtà è ben lontana dalla fantasia.

Comunque NON È VERO che Bubi Barbieri è la sorella di Bruno.

Se cercate sul Facebook della sorella Brunella, c’è una foto con tutti e 3 e Barbara non è la mitica Bubi. Ci ho creduto anch’io.

Ma ahimè non è così. — Matte051 . Mi manKa la K🐍🦌🦌🏝🦌🦌🐍K (@matte051) January 7, 2021

Bubi, come anticipato, è scomparsa dalla tv dopo Uomini e Donne ma nonostante ciò è rimasta uno dei personaggi più amati del programma. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo ancora sogna in suo ritorno in grande stile, ma che purtroppo nonostante le tante speranze non sembra voler arrivare.