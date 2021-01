Bufera su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: web furioso

Bufera su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua dopo la puntata di Uomini e Donne: pubblico furioso sui social.

Bufera su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua dopo la puntata di Uomini e Donne del 7 gennaio. Il pubblico, sotto le foto pubblicate dalla pagina ufficiale del programma di Maria De Filippi, si è scagliato contro il cavaliere e la dama che, dopo una notte d’amore, si sono seduti al centro dello studio per un confronto sull’esclusiva che vorrebbe Roberta.

Il pubblico non crede affatto all’interesse di Riccardo e Roberta e chiede alla redazione di vedere nuovi protagonisti, ma c’è successo tra il cavaliere e la dama?

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, nessuna esclusiva a Uomini e Donne

Roberta, al centro dello studio di Uomini e Donne, confessa di aver avuto voglia di vivere davvero un rapporto a due con Riccardo Guarnieri, ma di non aver trovato dall’altra parte la stessa volontà. “Le ho sempre detto che se fosse venuta qualcuna per me sarebbe rimasta”, ribadisce Riccardo che, non provando un reale sentimento per la Di Padua, non ha intenzione di concederle l’esclusiva.

“Quando mi relaziono con le persone sono sempre molto chiara. Cinque minuti prima che ci baciassimo, ti ho detto che non ti avrei chiesto l’esclusiva. Ma se si va oltre, io voglio l’esclusiva”, puntualizza Roberta che, con Riccardo, ha vissuto una notte d’amore.

“E’ una cosa che volevamo entrambi, ma non le puoi rimproverare. Non puoi pretendere da me l’esclusiva perchè non provo un sentimento tale da poterti dare l’esclusiva”, ribatte Riccardo.

“Non ti rimprovero niente perchè sono adulta e vaccinata, ma io pretendo l’esclusiva da te così come da qualunque uomo“, replica a sua volta la Di Padua, gia protagonista di uno sfogo. “Inizialmente ho pensato di darle l’esclusiva per rispetto del rapporto che abbiamo. Poi, passano i giorni è penso che farei quello che vuole lei, non quello che voglio io”, aggiunge ancora Riccardo.

Riccardo fa così entrare una ragazza giunta in trasmissione per lui, ma decide di non farle restare. Roberta, però, non cambia idea ribadendo di volere l’esclusiva che non arriva. Il confronto tra i due scatena così la reazione del pubblico che si scaglia contro entrambi non credendo a nessuno dei due.