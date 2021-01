Sei una persona mentalmente forte? Ecco cosa dicono di te le stelle.

Essere forti è un requisito sempre più importante per poter vivere bene. Bisogna sapersi difendere dalle delusioni, da chi cerca di fregarci e al contempo è indispensabile saper resistere alle avversità, guardare avanti e procedere senza paure. Tutti passi che necessitano di una certa forza interiore che, però, non tutti hanno.

Nella vita, però, si può diventare più forti lavorando semplicemente su se stessi. Oggi, quindi, proveremo a capire quanta forza c’è in noi e tutto in base al nostro segno zodiacale. Un particolare che, unito a tutti gli altri, ci aiuterà a capire come muoverci e su quali aspetti lavorare per poter raggiungere una versione migliore e più forte di noi stessi.

Scopri se e quanto sei forte e cosa fare per migliorarti. Il consiglio delle stelle

Ariete – Potenzialmente forte

Il tuo potenziale, quanto a forza mentale, è davvero forte. Purtroppo però finisci spesso con i farti prendere dalla pigrizia e dalla voglia di seguire le vie più facili. Un modo di agire che ti porta a non lavorare su te stessa e che quindi ti rende piuttosto debole. Sebbene tu sia perfettamente in grado di difenderti e di badare a te stessa, finisci infatti con il dimenticarlo il più delle volte. Per questo motivo dovresti iniziare ad allenarti in tal senso. Una volta riuscita imparerai a sentire una forza che ti renderà più sicura e che al contempo ti consentirà di ottenere tutto ciò desideri. E tutto con meno sforzi di quanto pensi.

Toro – Decisamente forte

Ok, forse non ne sei ancora del tutto consapevole, eppure sei una persona piuttosto forte. Non che tu sia esente dal dolore, certo. Si può dire però che ogni esperienza che vivi ti aiuta a costruire un pezzo in più della tua personale corazza. Inoltre sei una persona dotata di un’incredibile calma. E questo, anche se a molti non sembrerà vero, dona una certa dose di forza. Riesci infatti ad essere imperturbabile, a procedere senza andare nel panico e a prendere le tue decisioni con la giusta calma e la lucidità mentale indispensabili allo scopo. Insomma, la tua è una forza che si vede solo al momento del bisogno ma che fa fa sicuramente parte di te.

Gemelli – Forte ad intermittenza

Il tuo essere forte è proporzionale alla tua dualità. Si può quindi dire che se da un lato sai mostrarti imperturbabile ed in grado di affrontare ogni tipo di problema, dall’atro dimostri anche tutto il contrario. Molto dipende dal tuo mood del momento e questo costituisce un po’ un punto debole sul quale dovresti lavorare. Imparando ad agire su te stessa ed essere sempre forte allo stesso modo potrai infatti ottenere molti più risultati e tagliare tanti dei traguardi che, altrimenti non sapresti come raggiungere. Traguardi che, una volta tagliati, ti cambierebbero in meglio la vita.

Cancro – Non così forte

Purtroppo la forza non è una delle tue qualità migliori. Nella vita, infatti, tendi a scoraggiarti facilmente e ad avere paura di tutto ciò che percepisci come ignoto. Per fortuna hai dalla tua la capacità di affiancarti a persone che riescono ad essere forti anche per te. C’è da dire, però, che un po’ di resistenza in più da parte tua non guasterebbe. Per questo motivo, dovresti lavorare su te stessa. Farlo ti mostrerebbe potenzialità insospettabili che darebbero vita alla tua forza. Certo, all’inizio non sarà semplice ma già a metà del percorso ti renderai piacevolmente conto che ne sarà valsa la pena.

Leone – Forte in base alle circostanze

Il tuo modo di essere forte è relativo alle situazioni che vivi. Pertanto è difficile stabilire se e quanto lo sei in generale. Di sicuro sai mostrarti forte agli occhi degli altri. E la cosa ti dona un certo vantaggio sia nelle relazioni che nei rapporti lavorativi. Per il resto, però, ci sono diverse cose che ti fanno paura e che ti impediscono di procedere come vorresti nella vita. Lavorarci su potrebbe tirar fuori un lato di te ancora sconosciuto ma sicuramente utile ed in grado di farti arrivare là dove non ti è ancora possibile. Un modo come un altro per vivere la vita dei tuoi sogni.

Vergine – Poco forte

Se si parla di forza mentale non si può dire che tu sia sul podio. Nella vita, infatti, tendi più spesso ad arrenderti che a combattere. Questo, però, non significa che tu debba arrenderti all’evidenza dei fatti e subire quanto ti riserva il presente. Concentrandoti sulle tue potenzialità ed imparando a vedere e riconoscere i tuoi punti deboli potrai infatti rafforzarti e compiere diversi parti in avanti. Un aspetto che migliorerebbe sia la tua vita attuale che il rapporto che hai con te stessa e, di conseguenza, quello che hai con gli altri. Un aspetto che vale sicuramente la pena affrontare.

