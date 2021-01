Scopri che tempo farà durante la giornata di oggi: ecco le previsioni meteo di venerdì 8 gennaio per ogni area della Penisola.

Un giorno ancora di lavoro e poi sarà finalmente weekend. Già, ma queste 24 ore che cosa hanno in serbo per tutti noi?

Non possiamo saperlo ma almeno un’idea di quanto il cielo ci ha riservato possiamo certo farcela. A tale scopo ecco le previsioni meteo zona per zona ponte come ogni giorno per tutte noi. Leggiamole subito insieme!

Che tempo farà oggi?

Il cielo inizierà ad annuvolarsi a nord ma il sole avrà qui ancora la meglio. Al centro invece la situazione peggiora gradualmente fino ad arrivare al sud dove le piogge si faranno sentire e vedere.

Scopriamo però ora nel dettaglio le previsioni zona per zona.

Previsioni meteo per oggi: nord Italia

A parte le nuvole più consistenti sulla Pianura Padana e le nebbie sulle valli alpine del Piemonte occidentale., il cielo del settentrione apparirà sostanzialmente soleggiato.

Anche i venti si faranno deboli e le temperature minime si assesteranno tra gli 1 di Aosta e i 7-8 di Venezia, Genova e Trieste.

Previsioni meteo per oggi: centro Italia

Precipitazioni a carattere sparso più probabili sulla Sardegna e sui settori adriatici, zone in cui il tempo risulterà generalmente più instabile. Sempre sull’isola si attendono in serata ulteriori peggioramenti.

Le temperature massime risulteranno comprese tra i 7 di l’Aquila e i 13 di Cagliari.

Previsioni meteo per oggi: sud Italia

Sole e clima mite sembrano sopravvivere solo in Sicilia. Sul resto del sud Italia precipitazioni deboli a carattere sparso caratterizzeranno un meteo spiccatamente instabile.

I valori massimi delle temperature si stabilizzano tra i 10 gradi di Potenza e i 18 gradi di Palermo.

Infine, sperando di regalarvi uno spunto di riflessione interessante e stimolante per iniziare al meglio la giornata di oggi, ecco il nostro aforisma:

“Sapete, è geniale questa cosa che i giorni finiscono. E’ un sistema geniale. I giorni e poi le notti. E di nuovo i giorni. Sembra scontato, ma c’è del genio. E là dove la natura decide di collocare i propri limiti, esplode lo spettacolo. I tramonti.” (Alessandro Baricco)

Fonte: ilmeteo.it