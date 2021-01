By

Per ciascuno dei dodici segni dello zodiaco ecco una previsione del nostro orscopo circa l’andamento della giornata odierna.

Inizia una nuova giornata e per muovere i primi passi all’insegna del sorriso leggiamo insieme gli imput e i consigli del nostro oroscopo per ciascuno dei dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Tutti i nodi vengono al pettine oggi per i primi tre segni dello zodiaco: alcuni in modo piacevole, altri meno.

Oroscopo oggi Ariete

Le ultime disposizioni non fanno che assecondare il vostro caratteraccio ma non dimenticate che anche l’occhio vuole la sua parte.

Amore: 8

Lavoro: 5

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Un amore conosciuto mesi fa in vacanza torna a farsi vivo: ora sì che siete pronte ad accoglierlo

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

I problemi economici che vi assillavano sono in via di risoluzione, occhio solo a non ceder troppo alla tentazione dello shopping sotto saldi.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Il rientro a lavoro riserva sorprese di ogni genere ai prossimi tre segni, alcune buone altre meno buone.

Oroscopo oggi Cancro

Le vacanze vi hanno distolto dai vostri impegni e solo oggi realizzate quanto siete rimaste indietro: è tempo di rimboccarsi le maniche!

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Il vostro cuore si apre a un nuovo amore: forse lo avevate sottovalutato all’inizio ma ora sentite il giusto input per fare il primo passo.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 8.

Oroscopo oggi Vergine

Proprio ora che vi eravate abituate a lavorare da casa ecco che, almeno in parte, si torna in sede: rivoluzione parte seconda in arrivo!

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Ricordi dolci ricordi, ecco i fidati compagni di oggi per i prossimi tre segni dello zodiaco che avranno, letteralmente, la lacrima facile.

Oroscopo oggi Bilancia

Uno spirito nostalgico inatteso vi spinge oggi a ripensare a vecchi amori: di sicuro qualche errore lo avete fatto ma in fin dei conti va bene anche così.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Oggi vi sentite sentimentali e basterà una semplice canzone alla radio per farvi tornare bambine e recuperare i ricordi più dolci.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Più l’amore si fa intenso più voi vi fate gelose e possessive: attenzione a non tirare troppo la corda, il partner non apprezza.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Battibecchi nell’aria oggi per gli ultimi tre segni dello zodiaco che ne usciranno però a testa alta.

Oroscopo oggi Capricorno

Qualunque cosa accada il vostro lui sa che su voi potrà sempre contare, a prescindere da periodici battibecchi.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Acquario

Il rientro a lavoro non sarà affatto soft, anzi, preparatevi a ritrovare i cari vecchi attriti, solo un po’ cresciuti

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6.

Oroscopo oggi Pesci

Invidie e conflitti vi hanno portato a selezionare nella vita le vere amiche, le poche degne di questo nome.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.