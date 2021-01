Il meteo del 9 Gennaio 2021 annuncia un maltempo diffuso su gran parte d’Italia e cielo sereno solo in alcune zone del nord.

Se il Nord Italia rimarrà asciutto e al riparo dalle abbondanti piogge che bagneranno il resto della penisola, dovrà però sopportare un sostanziale abbassamento delle temperature.

Se le correnti che spirano dal Mediterraneo meridionale portano infatti perturbazioni e piogge al Sud, assicureranno anche temperature miti e al di sopra della media stagionale.

In entrambi i casi si può parlare di condizioni meteorologiche profondamente invernali in entrambi i segmenti della nostra penisola.

Previsioni per il Nord Italia

Su tutto l’arco alpino splenderà un sole forte e costante, il cielo sarà prevalentemente limpido e senza nuvole, a parte qualche leggera velatura sulle zone centrali della Lombardia, sull’alto Piemonte e sul Veneto.

Nel corso del giorno le nuvole aumenteranno, soprattutto nel tardo pomeriggio e verso sera, spinte dai venti meridionali che le porteranno sempre più a ridosso dei rilievi alpini.

In serata qualche isolato banco di nebbia nel Sud della Lombardia, cielo invece quasi completamente coperto sulle altre regioni.

Le temperature saranno molto basse a Bolzano, che meriterà il titolo di città più fredda d’Italia con -11° di minima e 3 di massima. Seguono Milano, con -6° di minima e 4° di massima, Aosta e Trento, dove si registreranno -4° di minima e 3° di massima.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Il centro Italia sarà coperto di spesse nubi per tutto il giorno, con lievi piogge che insisteranno su Marche e Umbria nelle ore centrali della giornata e, verso sera, invaderanno anche tutta la Toscana e il Lazio.

In Abruzzo si registreranno abbondanti nevicate principalmente sui rilievi appenninici: la neve comincerà a cadere fin dal mattino e le precipitazioni andranno intensificandosi con il passare delle ore, continuando anche durante la sera.

In Sardegna il tempo sarà molto variabile per tutta la giornata, con abbondanti e diffuse piogge in mattinata, che diminuiranno durante il pomeriggio. In serata sono previste ancora rovesci e temporali sulla costa Sud Occidentale dell’Isola.

Le temperature più basse del centro si registreranno all’Aquila, con 0° di minima e soli 2° di massma. Molto basse le temperature anche a Perugia, dove il termometro scenderà fino a 1° di minima e 5° di massima. Non sarà molto più mite la temperatura nella capitale, con 4° di minima e 8° di massima. “Fredda” anche Cagliari, con 12° di minima e 14° di massima.



Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Il Sud Italia sarà coperto di nubi e dovrà sopportare piogge lievi ma continue in mattinata. Le precipitazioni si faranno più intense nel pomeriggio, risparmiando solo la parte centrale della Calabria. Purtroppo però la Calabria non sarà risparmiata dal maltempo durante la sera, quando comincerà diffusamente a piovere su tutta la regione.

Tempo molto variabile in Sicilia, dove il sole si farà vedere in mattinata per poi sparire dietro la pioggia del pomeriggio. Le precipitazioni continueranno anche nel corso della sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SALENTO IN UNO SCATTO☀🌊🌬️ (@salento.inunoscatto)

Secondo il meteo del 9 Gennaio 2021 le temperature più alte del Sud si registreranno a Palermo, dove i siciliani potranno godere di 13° di minima e 20° di massima. Dall’altra parte del termometro si pone Campobasso, con soli 1° di minima e 3° di massima. Più mite la temperatura in molte altre città del Sud: a Napoli si attendono 8° di minima e 11° di massima, a Catanzaro 10° di minima e 12° di massima.