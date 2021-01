Incidente in diretta al Grande Fratello Vip, paura sul web. Cos’è successo

Incidente in diretta al Grande Fratello Vip 2020. Sul web la notizia diventa virale, i fans in ansia. Cos’è successo nella casa di Cinecittà.

Incidente in diretta nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Sui social, i fans hanno cominciato a chiedersi cosa fosse accaduto nella casa di Cinecittà dopo aver visto Pierpaolo Pretelli a letto, con del ghiaccio sul ginocchio.

Il protagonista del piccolo incidente che ha preoccupato i fans del reality show che, questa settimana non andrà in onda col doppio appuntamento per lasciare spazio alla fiction Fratelli Caputo per tornare in onda lunedì 11 gennaio, è stato proprio l’ex velino che ha svelato cosa gli è successo.

Incidente per Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip: Giulia Salemi corre in suo soccorso

Pierpaolo Pretelli, a letto con il ghiaccio sul ginocchio, ha preoccupato i fans del Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver avuto un piccolo incidente, su consiglio di Andrea Zelletta, Pretelli ha chiesto l’assistenza del confessionale. Tornato in camera, si è steso sul leggo con il ghiaccio sulla parte dolorante.

«Ma cosa è successo a Pierpaolo? Si è fatto male?». E ancora: «Ha il ginocchio sbucciato, ma com’è successo?», hanno chiesto i fans su Twitter. A rispondere alla domanda è stato lo stesso Pierpaolo che ha raccontato l’accaduto: «Mi sono fatto male giocando a scopa, ho sbattuto il ginocchio sotto al tavolo».

Nulla di grave, dunque, per Pretelli che è stato prontamente assistito da Giulia Salemi con cui la storia sta diventando importante. I due trascorrono tantissimo tempo insieme e, oltre a baci, abbracci e coccola varie, si raccontano tanto. La Salemi, parlando con Andrea Zelletta, ha raccontato di essere sul punto d’innamorarsi di Pierpaolo.

Anche Pretelli ha ammesso che sta sempre meglio con Giulia e, tra le cose che ama di più, è ridere con lei. Un feeling che sta crescendo sempre di più per la gioia dei prelemi ovvero dei fans di Pierpaolo e Giulia che formano la prima coppia del Grande Fratello Vip 2020.

Per la coppia è anche arrivato un bellissimo messaggio aereo da parte dei fans che ha emozionato i due gieffiini: “Giulia e Pierpaolo: le cose inattese sono le migliori”.