Francesco Monte, dolorosa confessione a Verissimo: “Ho dovuto chiamare mio fratello”

Francesco Monte è tornato negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha fatto una dolorosa confessione sul suo passato, quando ha sofferto per quasi due anni di attacchi di panico.

Francesco Monte, dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, è tornato sul piccolo schermo degli italiani. Questa volta in una scena veste diverse, più intima, negli studi di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante è notevolmente cambiato rispetto a qualche anno fa dove era uno dei protagonisti indiscussi del mondo del gossip, ora preferisce dedicarsi alla musica, dove esprime tutto se stesso.

Negli studi di canale 5, infatti, ha portato un nuovo pezzo di sé, lasciando da parte il gossip, nonostante Tommaso Zorzi abbia parlato della sua storia con Giulia Salemi, ma concentrandosi soltanto su stesso, raccontando la sua parte più fragile e vulnerabile. Francesco ha infatti raccontato del periodo in cui ha sofferto di attacchi di panico. Periodo alquanto delicato che è durato per quasi due anni, un anno e mezzo esatto.

“Ho superato questo momento dopo un anno e mezzo. Soffrivo di attacchi di panico tutti i giorni e si manifestavano in maniera anche abbastanza forte” ha esordito Francesco Monte a Verissimo. “Mi capitava spesso anche quando guidavo. Tant’è che dovevo fermarmi e chiamare mio fratello per farmi venire a prendere” ha proseguito a cuore aperto. “Probabilmente era dovuto perchè reprimevo tutto quanto dentro di me, anche la morte di mia madre“ ha concluso, passando poi ad un’altra parte importante della sua vita: la musica.

Verissimo, Francesco Monte non molla: “Sanremo? Ci riproverò”

Francesco Monte, durante il corso dell’intervista a Verissimo, ha rivelato di aver partecipato alle selezioni per Sanremo Giovani ma che nonostante sia arrivato ad un buon punto per le selezioni, alla fine non è riuscita a farcela in quanto gli addetti ai lavori hanno scelto di puntare su altri artisti, ma nonostante ciò il cantante non ha alcuna intenzione di abbandonare questo percorso ed il suo sogno. Per questo motivo ai microfoni di Silvia Toffanin ha confidato che proverà ancora una volta a superare le selezioni e di aver continuato gli studi per migliorarsi sempre di più.

“Al momento la mia intenzione con il Festival di Sanremo è quella di volerci riprovare” ha rivelato Francesco, tra l’altro di recente si è mormorato potesse tornare anche al Grande Fratello Vip. “Ho ripreso a suonare il pianoforte e sto anche studiando il basso” ha aggiunto, facendo ben capire che ha intenzione di voler affrontare questo percorso nel migliore dei modi e in maniera del tutto seria e professionale e i fan sembrano apprezzare questa sua volta canora, visto che lo sostengono come possano non appena pubblica un nuovo brano.

Francesco Monte ha fatto una dolorosa confessione a Verissimo, ma nonostante ciò si è rimboccato le maniche, mettendo da parte i gossip sul suo conto e concentrandosi sulla sua carriera che spera possa dargli tutte le soddisfazioni che merita.