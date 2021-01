Aceto di mele: scopri i suoi benefici e perché è un elisir di benessere

L’aceto di mele offre una serie di benefici ed è un vero e proprio elisir di benessere. Scopri i suoi principali utilizzi per la salute.

L’aceto di mele è un prodotto dalle innumerevoli proprietà benefiche. Può essere utilizzato per il benessere del corpo, per usi cosmetici ma anche per le pulizie domestiche, insomma un tuttofare.

Non considerando che è un prodotto molto economico che si ottiene dalla fermentazione delle mele in acqua all’interno di botti di legno. Poi filtrato e imbottigliato. E mentre alcuni prodotti sono super naturali tanti altri che invece sono in commercio sono pastorizzati e quindi trattati.

Quindi meglio utilizzare prodotti biologici se intendiamo usarlo a scopi curativi perché assolutamente naturali rispetto a quelli che subiscono processi industriali. Scopriamo allora gli usi dell’aceto di mele e perché è un elisir di benessere.

Ecco i benefici dell’aceto di mele per l’organismo

Dallo stomaco all’intestino, passando per naso, gola e pelle. Scopriamo tutti gli usi benefici dell’aceto di mele. Già vi avevamo parlato delle proprietà dell’aceto di mele, dei suoi benefici e controindicazioni ma anche degli usi in cucina.

Ora ci focalizzeremo solo sui benefici che l’aceto offre all’organismo in particolare sugli scopi salutari. Scopriamoli.

1) Attiva il metabolismo. Aiuta a perdere peso e attenua il senso di fame. Inoltre, regola gli zuccheri nel sangue. È quindi un ottimo alleato per la lotta ai chili di troppo.

2) Fortifica il sistema immunitario. Agisce contro gli agenti patogeni e aiuta a rafforzare le difese immunitarie. Ottimo quindi in inverno o nei cambi di stagione quando circolano maggiormente i virus.

3) Attenua i problemi della pelle. Ad esempio si può impiegare per dermatiti, acne e non solo, è ideale anche sulle mucose, ad esempio in presenza di afte sulle bocca. In tal caso si può assumere come collutorio. Ottimo anche in caso di scottature solari.

4) Raffreddore e mal di gola. Allevia i sintomi influenzali e rende il muco più fluido. Inoltre, è un ottimo antinfettivo. Ad esempio si può usare per fare i fumenti, utile quando si ha il naso colante o chiuso. Altrimenti può essere impiegato per la tosse diluendolo con acqua e miele.

5) Aiuta stomaco e intestino. Il suo effetto benefico sul sistema gastrointestinale è dovuto al fatto che contiene la madre di aceto ovvero una sostanza simile alla gelatina che è ricca di probiotici e batteri buoni per l’intestino. Ecco perché aiuta in caso di gonfiore alla pancia o in presenza di gas intestinali. Inoltre, aiuta anche il processo digestivo.

6) Disintossicante. Svolge una funzione depurativa e alcalinizzante.

7) Aiuta ad alleviare i sintomi di artrite e artrosi. Se si soffre di mani e piedi gonfi basta immergerli dentro a una soluzione di acqua e aceto di mele.

8) Ha un’azione remineralizzante quindi aiuta se si pratica molto sport per reintegrare i sali minerali persi durante l’attività motoria.

E voi li conoscevate tutti questi usi dell’aceto di mele?