Stefania Orlando “salva” Cecilia Capriotti: la regia interviene su Pamela Prati

Stefania Orlando ha salvato Cecilia Capriotti che ancora una volta ha sparlato di Pamela Prati al Grande Fratello Vip. Tanto da far intervenire la regia.

Che Stefania Orlando fosse la Queen indiscussa della quinta edizione del GF Vip non era di certo un mistero. La concorrente ha più volte non solo salvato l’intrattenimento del pubblico del piccolo schermo, rendendo le dinamiche del gioco più interessanti e non mandandole di certo a dire, ma anche ripreso, come in questo caso, alcuni suoi compagni di viaggio. Che cos’è successo?

Cecilia Capriotti è tornata a parlare di una delle storie d’amore più belle di tutti i nostri tempi: quella tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. La showgirl ha confermato ancora una volta di essere rimasta profondamente colpita dall’intera situazione, in quanto grazie a quella relazione è riuscita a tenere l’attenzione mediatica su di lei per ben un anno se non di più, rimarcando come anche dopo la scoperta della non esistenza di lui lei le avrebbe confidato di continuare a crederci.

Il discorso, ripetuto già in precedenza, non è piaciuto alla diretta interessata che ha scelto di agire per vie legali, ma questo Cecilia non lo sa ed ha continuato a parlare dell’argomento. Tant’è che la regia del GF Vip è subito intervenuta e, attraverso dei colpetti di tosse, ha fatto capire chiaramente ai vipponi di cambiare argomento.

“Rosalinda, lo sai che questo maglioncino rosa ti dona proprio?” è intervenuta Stefania salvando non solo la Capriotti, ma l’intera situazione. “Te lo ha dato Giulia se non erro? Il rosa se non sbaglio quest’anno va molto” ha concluso, salvando l’intera situazione, ma le confidenze di Cecilia hanno ugualmente fatto il giro della rete.

Cecilia Capriotti parla di Pamela Prati: Stefania Orlando salva la situazione

Nonostante Stefania Orlando abbia salvato la situazione, sul web il video di quel momento ha trovato ugualmente una certa visibilità. Anche se quanto dichiarato da Cecilia Capriotti al GF Vip non è di certo una novità, visto che in più occasioni aveva già espresso la sua opinione in merito a questa faccenda.

“Anche io soffro di claustrofoba, ma quando sto male vado in giardino mica in un posto chiuso” ha esordito la showgirl con i suoi compagni di viaggio, facendo riferimento a quando Pamela Prati, durante la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip si chiudeva nell’armadio o in bagno dicendo di soffrire di claustrofobia. “Poi se n’è andata, ma lei è un personaggio eccezionale, anche per la storia con Mark Caltagirone” ha poi proseguito.

“E’ riuscita a tenere in piedi la storia per un anno e si parlava soltanto di quello” ha continuato la Capriotti, che di recente non si è risparmiata nemmeno su Matilde Brandi. “Mi ricordo anche quando dissi che grazie ai bambini aveva superato la paura di volare in aereo” ha aggiunto. “Lei ha sbagliato a coinvolgere dei bambini. C’era anche quel bambino che faceva finta di avere un cancro: è stata una cosa terribile e lei a Capri mi ha detto che in cuor suo ancora pensava che lui potesse esistere davvero” ha poi concluso, facendo intervenire la regia, che li ha invitati a cambiare argomento, facendogli intuire che la Prati era off limits.

Molto probabilmente, però, da questo momento viene da sospettare che la Capriotti non sia assolutamente a conoscenza delle intenzioni della sua collega di voler proseguire con azioni legali nei suoi confronti, visto che non ha apprezzato i recenti commenti sulla sua persona.

Poco fa al #GFVip i concorrenti stavano ripercorrendo l’epopea del #Pratigate, finché la regia ha fatto capire in modo eloquente che l’argomento era tabù… pic.twitter.com/7LFtUHEdls — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) January 5, 2021

Pamela Prati a distanza di tempo resta ancora uno dei personaggi preferiti di cui discutere, ma fortunatamente c’è Stefania Orlando al GF Vip che non è di certo da meno in tutta questa situazione.