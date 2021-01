Le feste di Natale sono finite, ecco i migliori consigli di bellezza per depurare la pelle dopo pranzi e cenoni.

Le feste natalizie sono giunte al termine e la maggior parte delle persone sta facendo i conti con qualche chiletto in eccesso ma anche con una pelle spenta, disidratata ed impura. L’eccesso di cibo poco salutare infatti si ripercuote anche sullo stato dell’epidermide.

Scopriamo i migliori consigli di bellezza per purificare la pelle, idratarla e ritrovarla perfetta e luminosa. La beauty routine giornaliera, i trattamenti settimanali e i prodotti da applicare assolutamente.

Pelle perfetta dopo le feste di Natale: la beauty routine del mattino e della sera

Helena Rubinstein diceva che : “Non esistono donne brutte, ma solo donne pigre” ed è la verità più brutale che sia mai stata proferita nel campo della bellezza. La pigrizia non è amica della pelle, soprattutto dopo un periodo come quello delle feste natalizie in cui il nostro corpo è stato sottoposto a pranzi, cene e abitudini tutt’altro che sane.

Dedicare il giusto tempo alla routine di bellezza del mattino e della sera è fondamentale per ritrovare una pelle luminosa, priva di imperfezioni e purificata. Scopriamo i passi fondamentali per una beauty routine efficace.

La routine della sera sarà importante e determinerà tutti i trattamenti che si effettueranno al mattino.

Pelle: la beauty routine della sera dopo le feste natalizie

Le attenzioni e i trattamenti che dedichiamo alla pelle del viso e del collo alla sera, sono davvero fondamentali per ritrovarla perfetta e luminosa dopo le feste natalizie. Detersione, tonificazione, idratazione e nutrimento sono i passi fondamentali da compiere tutte le sere.

La detersione

La detersione della pelle del viso e del collo è importantissima e consiste nell’eliminare in modo accurato ogni traccia di makeup con uno struccante bifasico, perfetto per eliminare anche il makeup più tenace come quello waterproof, e un detergente specifico per il tipo di pelle.

Dopo aver eliminato il trucco, si dovrà ‘lavare via’ lo sporco con un detergente che potrà essere liquido, per un effetto acqua e sapone ma che non stressi la pelle, un latte detergente delicato o anche un olio lavante perfetto per le pelle più secche e delicate.

Ottimo prodotto per detergere ed esfoliare delicatamente la pelle sono le spazzole elettriche in silicone, un accessorio diventato ormai indispensabile per moltissime donne. Ecco come utilizzarle al meglio!

La tonificazione

Dopo aver deterso la pelle, la tonificazione è essenziale, troppe volte però dimenticata e notevolmente sottovalutata. Questa operazione potrà essere fatta in modo veloce e piacevole con un tonico specifico per la propria tipologia di pelle, con un idrolato di piante e fiori come quello di rose o di arancio dolce o anche con uno spray a base di acqua termale. Scopri come applicare in modo perfetto il tonico viso!

I trattamenti

Dopo la tonificazione si dovranno applicare i trattamenti specifici per il proprio tipo di pelle e per le problematiche che si vogliono trattare. Un siero, una crema viso ed un contorno occhi sono i prodotti che non dovrebbero mai mancare. Il siero è importante come trattamento urto e mirato ad arricchire la pelle di sostanze importanti come vitamine, minerali o connettivali come l’acido ialuronico.

La crema trattamento potrà essere idratante, anti età, nutriente o riequilibrante, che apporti cioè tutte le sostanze benefiche di cui l’epidermide necessita. Scopri come applicare la crema viso in modo perfetto!

Il contorno occhi, merita di essere applicato con cura e con delicatezza e soprattutto con un massaggio che possa drenare la zona perioculare e migliorarne l’aspetto. Scopri tutti i passaggi per applicare il contorno occhi in modo efficace.

Pelle: la beauty routine del mattino dopo le feste natalizie

La beauty routine del mattino, se alla sera si è effettuata una routine completa e curata, sarà senza dubbio più veloce e sarà costituita dagli step di detersione, tonificazione e applicazione di una crema viso idratante perfetta da applicare sotto il makeup.

Pelle perfetta dopo le feste di Natale: i trattamenti settimanali per purificare e nutrire la pelle

La beauty routine giornaliera non basterà a riequilibrare e a purificare la pelle dopo le abbuffate natalizie per questo applicare dei trattamenti di bellezza settimanalmente sarà un’azione essenziale per la bellezza dell’epidermide e per mantenerla giovane. Bisognerà dunque esfoliare e trattare in modo mirato la pelle attraverso l’utilizzo di scrub delicati e di maschere di bellezza.

Lo scrub per il viso, prodotto essenziale per una pelle perfetta

Esfoliare la pelle del viso e del collo in modo delicato sarà essenziale per ritrovare una pelle liscia, purificata e soprattutto pronta ad accogliere e a beneficiare dei trattamenti. Gli scrub sono dei prodotti di bellezza dalla texture avvolgente e addizionata di microgranuli che con l’azione meccanica vanno ad eliminare le cellule morte dall’epidermide causa di pelle opaca e disidratata. Scopri come creare uno scrub viso delicato in casa!

La maschera trattamento: l’appuntamento settimanale con la bellezza

La maschera trattamento è un altro prodotto fondamentale per nutrire, addolcire, idratare e purificare la pelle in profondità dopo averla esfoliata. Per le pelli mature, via libera a tutte le maschere nutrienti a base di burri o oli vegetali e altre sostanze emollienti e ricche di vitamine e minerali.

Per le pelli impure, l’argilla è l’ingrediente principale delle maschere di bellezza in grado di purificare la pelle in profondità e trattare molte imperfezioni. Scopriamo come preparare in casa una maschera idratante e nutriente e una maschera purificante a base di argilla!

La maschera idratante

La maschera purificante

Le maschere andranno applicate sulla pelle del viso asciutta e pulita e lasciate in posa per almeno 20 minuti. Questi trattamenti di bellezza, se eseguiti ogni settimana, regaleranno meravigliosi e visibili risultati già dalle prime applicazioni.