Perché non provi ad esser baciato dalla Dea Bendata e vincere quella fortuna a cui tanto ambisci? Maria Teresa Ruta potrebbe fare al caso tuo.

Un bacio fortunato da parte di questa splendida show girl con una carriera di tutto rispetto potrebbe garantirti la vittoria che attendevi da davvero tanto tempo e che potrebbe forniti quella vita da re che ogni giorno sogni nel più profondo di te stesso.

Vuoi vivere una vacanza da sogno nei territori egizi oppure fare un viaggio lunghissimo in giro per tutto il territorio eurasiatico? Sarebbe per te un sogno fare una crociera tranquilla in giro per il mondo prendendoti un periodo di meditazione ed esplorazione meritato grazie ai soldi della tua vittoria?

I numeri li cerchiamo sugli scaffali, sul telecomando, su tutto ciò che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i numeri vincenti. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando accade qualcosa di improvviso ed importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Ma se invece in questo caso i numeri ce li giocassimo su base della beniamina del pubblico del GF VIP, Maria Teresa Ruta?

Maria Teresa Ruta dà i numeri e tu sei pronto alla vittoria

Oggi i numeri sono offerti da una delle donne più discusse ed amate della casa del GF VIP. Facendone derivare alcuni calcoli ed alcune considerazioni sulla base dei numeri che circondano la bellissima e simpaticissima inquilina del GF VIP vediamo che:

Nome: Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta Data di nascita: 23 aprile 1960

23 aprile 1960 Luogo di nascita: Torino

Torino Età: 61 anni

61 anni Segno zodiacale: Toro

Toro Professione: Conduttrice televisiva, Showgirl

Conduttrice televisiva, Showgirl Titolo di studio: Diploma

Diploma Altezza: 172 cm

172 cm Peso: 54 kg

54 kg Followers su Instagram: 110k

110k Figli: 2 (Gian Amedeo Goria e Guenda Goria che è stata coinquilina della Ruta proprio in questa edizione del GF VIP)

2 (Gian Amedeo Goria e Guenda Goria che è stata coinquilina della Ruta proprio in questa edizione del GF VIP) Curiosità: è l’unica concorrente del GF Vip ad essere stata in più di 18 nomination

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta calcolate, vediamo i numeri che ci offre la simpaticissima e bellissima inquilina della casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri della bellissima donna ed il primo valore dei followers che seguono su Instagram la MRT nazionale)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri della bellissima donna ed il primo valore dei followers che seguono su Instagram la MRT nazionale) 2 (il toro è il secondo segno zodiacale ed è quello sotto cui è nata la splendida conduttrice televisiva e showgirl nonché due sono i figli avuti assieme ad Amedeo Goria)

(il toro è il secondo segno zodiacale ed è quello sotto cui è nata la splendida conduttrice televisiva e showgirl nonché due sono i figli avuti assieme ad Amedeo Goria) 4 (aprile è il quarto mese dell’anno ed è il mese di nascita della donna)

(aprile è il quarto mese dell’anno ed è il mese di nascita della donna) 10 (le ultime due cifre di followers della bella showgirl e conduttrice televisiva)

(le ultime due cifre di followers della bella showgirl e conduttrice televisiva) 18 (le nomination che ad ora ha superato la bellissima e simpaticissima madre del genio assoluto della casa del GF Vip, Guenda Goria , la cui esibizione nell’appuntamento del 31 Dicembre ha incantato tutti e che si è poi raccontata ai nostri microfoni)

(le nomination che ad ora ha superato la bellissima e simpaticissima madre del genio assoluto della casa del GF Vip, , la cui esibizione nell’appuntamento del 31 Dicembre ha incantato tutti e che si è poi raccontata ai nostri microfoni) 19 (le prime due cifre dell’anno di nascita della bella conduttrice televisiva e showgirl di origini torinesi)

(le prime due cifre dell’anno di nascita della bella conduttrice televisiva e showgirl di origini torinesi) 23 (il giorno in cui è nata la bellissima Maria Teresa Ruta)

(il giorno in cui è nata la bellissima Maria Teresa Ruta) 54 (il peso della conduttrice televisiva e showgirl)

(il peso della conduttrice televisiva e showgirl) 60 (le ultime due cifre dell’anno di nascita della donna che come una guerriera difese la propria bambina al GF Vip dando una sensibile dimostrazione di come il rapporto madre figlia sia un qualcosa di unico)

(le ultime due cifre dell’anno di nascita della donna che come una guerriera difese la propria bambina al GF Vip dando una sensibile dimostrazione di come il rapporto madre figlia sia un qualcosa di unico) 61 (gli anni di età che la simpaticissima e sensibilissima donna si appresta a completare)

(gli anni di età che la simpaticissima e sensibilissima donna si appresta a completare) 72 ( i centimetri di altezza oltre al metro della showgirl che appena poco tempo fa aveva espresso la volontà di potersi impegnare nella conduzione dello storico programma “Domenica In”)

Sulla base dei calcoli e delle caratteristiche della donna tornata all’apice dell’amore verso di lei grazie al suo ingresso nella casa del GF Vip scopriamo quali sono i numeri fortunati e che sono giocabili di Maria Teresa Ruta:

1 – 2 – 4- 10 – 18 – 19 – 23 – 54 – 60 – 61 – 72

Million Day, i numeri ritardatari

Di seguito vi ricordiamo anche quali sono alcuni dei numeri ritardatari.

I numeri ritardatari, ribadiamolo, sono quei numeri che non sono ancora stati estratti per il gioco giornaliero del Million Day:

12-6-3-7-42-18-41-37-38-52-43-45-19

Tenta la fortuna con Maria Teresa Ruta, potrebbe essere la tua Dea Fortuna!