Barbara D’Urso diventa pugile per un giorno e pubblica sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae durante i duri allenamenti. Ma i fan notano un dettaglio: “Non è possibile…”

Barbara D’Urso, la conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live! Non è la D’Urso ha trascorso le vacanze natalizie in una località marittima italiana stupenda, apparentemente da sola.

Tanti sono stati gli scatti in riva al mare, perfino con la pioggia. Per rendere la location unica e mozzafiato. Qualche giorno fa l’amata conduttrice, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che ha sollevato questioni e dibattiti fra la sua fanbase.

Pomeriggio 5 sembrerebbe già essere tornato e così anche Barbara avrebbe ripreso le normali abitudini di vita, tra allenamenti e dirette televisive. Ecco cosa hanno notato i suoi fan.

Barbara D’Urso fa un allenamento di pugilato: i fan replicano

Barbara D’Urso ha sorpreso i suoi fan su Instagram che conta 2,8 milioni di follower con un’immagine inedita.

Sul suo profilo Instagram, ha condiviso una foto in cui è ritratta durante un allenamento di pugilato in giardino, con tanto di guantoni. Immediati i complimenti dei fan: “Sei bellissima”, “Barbara hai un fisico spaziale”.Ma tante anche le critiche, alcuni accusano la conduttrice di aver pubblicato uno scatto vecchio, dato il clima attuale sull’Italia.

Ma alcuni utenti notano un dettaglio: “Non puoi indossare gli occhiali se fai box”. E ancora: “È pericoloso”, “Ma i guanti servono per nascondere il viso? Poi con gli occhiali…🤣🤣🤣😜.

Altri ancora hanno lamentato di aver ricorso all’uso di Photoshop sottileando come il prato dietro il fondo schiena della D’Urso forse ricurvo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Intanto sembrerebbe che Barbara D’Urso si stia per rimettere in sesto per ritornare dal suo amato pubblico, in un video scrive “In corsa verso di voi”.