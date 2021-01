Adua Del Vesco svela la sua più grande preoccupazione al Grande Fratello Vip

Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, ha svelato al GF Vip qual è la sua paura più grande dopo la fine di quest’esperienza, ma Stefania Orlando è subito corsa a consolarla.

Adua Del Vesco nelle scorse ore non ha potuto fare a meno di raccontare le sue preoccupazioni dopo la fine di quest’esperienza al Grande Fratello Vip, di cui la messa in onda non fa altro che aumentare di giorno in giorno visto che questa quinta edizione sarebbe dovuta terminare ai primi di dicembre per poi prolungarsi fino alla fine di febbraio. Di che cosa ha paura l’attrice?

Questa volta il suo legame con Dayane Mello, che ha ricevuto una sua lettera, non c’entra assolutamente nulla. A preoccupare Rosalinda è il suo rapporto con il fidanzato Giuliano, in quanto durante il corso di queste settimane ha confidato di essere un po’ stufa della situazione che stanno attualmente vivendo e che dopo 10 anni vorrebbe portare questa relazione ad uno step successivo, stanca di giocare a fare l’eterna fidanzatina.

Dopo queste dichiarazioni, Rosalinda Cannavò ha paura di come possa reagire il suo compagno e che possa decidere di troncare il tutto perché non intenzionato ad iniziare una convivenza.

Adua Del Vesco ha confidato la sua paura più grande al Grande Fratello Vip, ma a consolarla è subito intervenuta Stefania Orlando, che ha provato a farla ragionare sulla sua relazione.

Stefania Orlando consola Adua Del Vesco: “Molte cose te lo fanno capire”

Stefania Orlando ha provato a rassicurare Rosalinda Cannavò, in quanto la sua richiesta al fidanzato Giuliano non è assolutamente nulla di così pretenzioso, visto che vorrebbe semplicemente iniziare una convivenza dopo 10 anni di relazione, ma non solo. La conduttrice ci ha anche tenuto a tranquillizzarla in merito al sentimento che li lega, in quanto nelle occasioni in cui lui ha avuto modo di poter intervenire al GF Vip l’è sempre sembrato molto innamorato di lei. Tant’è che è convinta che dopo la fine di quest’esperienza lui sia pronto a donarle le chiavi di casa.

“In base a tutte le cose che ha fatto, lo vedo un uomo molto innamorato di te” ha dichiarato Stefania, che poco prima ha salvato Cecilia Capriotti dalla regia. “Anche quando ti ha scritto quella lettera a Natale. L’ho vista ricca di sentimento e di cose che ti spingono a riflettere quanto sia stato profondo e importante nei tuoi confronti” ha proseguito. “Certo, è un po’ assurdo vivere separati nella stessa città dopo che state insieme da 10 anni. Se gli serve altro tempo per passare ad un livello successivo, quanto ci mette?” ha poi fatto notare.

“La convivenza è una prova d’amore per capire se avete idealizzato il vostro rapporto o se invece è qualcosa di concreto, altrimenti giochiamo a fare sempre gli eterni fidanzati“ ha poi concluso. “Vedrai, che non appena finisce il programma lui ti regala le chiavi di casa per andare a vivere insieme” ha aggiunto, sperando che tutto possa concludersi per il meglio.

I nostri Vip hanno un’opportunità unica: riflettere e decidere cosa lasciar andare dell’anno appena passato e cosa invece custodire gelosamente ❤ #GFVIPhttps://t.co/YGGn6VYcIN — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 5, 2021

Stefania Orlando ha consolato Adua Del Vesco dalle sue forti preoccupazioni verso il fidanzato Giuliano. I due riusciranno a trovare un punto di incontro dopo la fine del Grande Fratello Vip?