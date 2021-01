Per le ricette in cui sono richieste, sappi che è importante scegliere uova delle giuste dimensioni. Non è un aspetto trascurabile. Ti spieghiamo perché

Ti diletti in cucina con ricette che abbiano, tra gli ingredienti, anche le uova? Lo sai che è importante selezionarle bene, delle giuste dimensioni? La grandezza conta, è importante. Fino ad oggi potresti aver sbagliato. Le uova sono nutrienti, hanno tante proprietà benefiche. Proteggono il cuore, rafforzano le ossa e migliorano persino la memoria, grazie alla catina, sostanza preziosa che stimola il funzionamento cerebrale.

Le uova sono un alimento versatile, ideali sia per le ricette salate che per i dolci. Garantiscono un importante fabbisogno energetico per il nostro corpo e contengono grassi solo al 10%. Insomma sono un vero toccasana, ideali persino per migliorare la qualità di capelli, unghie e pelle. I loro benefici, come forse già sapevi, sono davvero tanti e vale la pena, quindi, mangiarle almeno un paio di volte a settimana.

Le uova si conservano facilmente in frigo, ovviamente con dei piccoli accorgimenti. E’ sempre bene controllare la scadenza prima di cucinarle. Come dicevamo poc’anzi le uova sono ingredienti base per un’infinità di ricette, salate e dolci, lievitate e non. Questo per te sicuramente è scontato ma, forse, non sai che anche sceglierle delle giuste dimensioni è importantissimo. Ti sveliamo il perché.

Scegliere solo uova con giuste dimensioni è importante!

Optare per uova di ottima qualità è d’obbligo, ma è fondamentale anche sceglierle delle giuste dimensioni. Per alcune ricette, addirittura, viene espressamente indicata la “taglia” delle uova richieste, che può variare da piccola, media, grande fino ad arrivare a quella XXL. E’ un dettaglio, non di poco conto, al quale spesso non prestiamo la doverosa attenzione. Secondo Jocelyn Drexinger, proprietaria della bakery Mint and Mallow di Hanover bisogna sempre dare per scontato, per ogni ricetta, che le uova richieste siano grandi.

Utilizzare uova con dimensioni non appropriate, incide sul risultato finale, ovvero sulla buona riuscita del piatto che andrai a preparare. Ecco perché spesso capita che dei biscotti, piuttosto che un pan di spagna per torta, non vengano buoni come ci si aspetterebbe. Delle uova troppo piccole portano ad un impasto slegato e poco saporito e, soprattutto, rovinano le creme, perché sbilanciano il rapporto tra umido e secco. Se la quantità di uova non è quella giusta la crema pasticcera avrà difficoltà ad addensarsi. Stesso discorso per i biscotti che, invece, verranno troppo secchi. Anche sugli impasti, l’effetto è sgradevole: con uova troppo piccole vengono troppo umidi e cuociono malissimo. Il tutto a discapito del risultato finale!

Se in frigo hai soltanto uova di dimensioni medie, meglio aggiungere ad esse un cucchiaio d’acqua. Se per esempio per la ricetta che vuoi preparare sono richieste due uova grandi, oppure non è specificata la dimensione, puoi usare tranquillamente due uova medie e aggiungere un cucchiaio d’acqua. In alternativa, puoi utilizzare un solo uovo di taglia XXL. Inutile dire che, l’ideale, sarebbe avere indicato nella ricetta il giusto peso dell’uovo da preferire, così da evitare errori.

Comunque, a braccio, puoi regolarti tenendo a mente che un uovo piccolo pesa circa 52 grammi e uno medio s’aggira tra i 53 e i 63 grammi. Un uovo grande, invece, copre tra i 63 e i 73 grammi. Infine, quello XXL pesa, solitamente, dai 73 grammi in su. Comunque in quasi tutte le ricette, per una questione di comodità, non viene mai indicato il peso richiesto per le uova. Si parla, più che altro, di quantità da utilizzare.

Ti abbiamo svelato tutti i trucchi per scegliere uova sempre al top per le tue ricette! D’ora in avanti, guarda alla loro provenienza, conservale al meglio in frigo o in dispensa, ma ricorda di badare anche alle loro dimensioni. Il tutto concorre al conseguimento di un risultato finale perfetto!