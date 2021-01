Come lo faremo nel 2021? Sembra una domanda sciocca eppure le ultime tendenze per i rapporti intimi aprono orizzonti inaspettati. Scopriamoli.

I rapporti fisici, esattamente come la moda, il cibo ed i costumi, sono soggetti a tendenze.

Non ci credi? Eppure anche un rapporto intimo è fatto da due persone che vivono nella società: dall’epoca dei nostri nonni, infatti, qualcosa è sicuramente cambiato!

Scopriamo quali sono le regole per un rapporto intimo… all’ultimo grido!

Ultime tendenze dei rapporti intimi: come sarà “farlo” in futuro?

Che ci crediate o meno, i trend che riguardano la sessualità esistono e ci influenzano molto di più dei profili Instagram dei nostri beniamini!

Come, dove e quanto lo facciamo sono coordinate decisamente necessarie per navigare nel mare (sempre in tempesta) dei rapporti intimi.

Inutile, poi, credere che la pandemia di Covid-19 non abbia, in qualche modo, allungato i suoi tentacoli anche sul modo con il quale viviamo le relazioni intime.

Insomma, un rapporto intimo non è fatto solo da due persone che s’incontrano per darsi piacere ma anche da costrutti sociali e, sì, anche vere e proprie mode.

Curiosi di scoprire come lo faremo nel 2021? Ci sono alcune novità che potrebbero decisamente intrigarci.

Ecco di che cosa parliamo.

sì alla qualità, no alla quantità : è inutile immaginarsi un futuro diverso. I rapporti intimi stanno diventando sempre meno (ora che la probabilità di una scappatella o dell’ avventura di una notte si sono decisamente ridotte ) e si punta, quindi, alla qualità.

Da oggi in poi dovrete essere esperti di punto L e di punto A perché, se il vostro partner non vi troverà all’altezza, c’è il rischio che passi direttamente a qualcosa di nuovo.

Insomma, basta contare sulla quantità !

Da qualche anno a questa parte (e si prevede che il 2021 confermerà il trend) l’ importanza della qualità del rapporto intimo è salita alle stelle.

Non si tratta più di arrivare a raggiungere il piacere ma anche di come ed in quale maniera: insomma, meglio darsi da fare per non rimanere indietro!

Adesso abbiamo dovuto tutti imparare a tenerci a distanza di sicurezza, anche dal partner. Ecco perché una delle tendenze del 2021 per quanto riguarda gli affari di letto sarà l’autoerotismo: qui vi abbiamo raccontato perché, in coppia, questa pratica non sia affatto pericolosa, anzi!

Conoscersi a fondo vi renderà in grado di essere partner più esperti e di guidare il vostro compagno sulla strada del piacere.

Insomma, per il 2021 si torna a studiare … sotto le coperte!

L’arrivo di Facebook Dating o i consigli che ti abbiamo dato per scrivere messaggi bollenti sono solo due delle centinaia di esempi che ci vengono in mente!

Uno dei trend del 2021 sarà quello di “ spostare ” il rapporto intimo online: questo vuol dire che, adesso, non sarà più solo il contatto fisico il protagonista!

Le parole , i vestiti , la seduzione : al centro dei rapporti intimi 2021 ci sarà, nuovamente, il “ contorno “. E che contorno!

I sex toys, infatti, hanno scoperto un deciso ritorno di fama negli ultimi tempi ed hanno registrato un vero e proprio boom di vendite nel 2020!

Ovviamente ci ha messo sempre lo zampino la pandemia ma non è questo il (solo) motivo per il quale i sex toys sono stati “sdoganati“.

Di certo, negli ultimi anni, la concezione che siano solo appannaggio femminile è decisamente cambiata.

Ne esistono di diversi tipi, adatti sia a lui che a lei od ai rapporti di coppia: ne esistono versioni che si controllano a distanza ed altri creati per avere un design invidiabile.

Insomma, a quanto pare i sex toys hanno silenziosamente conquistato il mercato e nel 2021 diventeranno indispensabili.

Sono passati da oggetto da nascondere a vero e proprio status symbol. Nel 2021, quindi, non ne potete fare a meno!

Adesso che sapete quale saranno i trend del prossimo anno in materia di intimità e rapporti intimi non avete proprio scuse.

Dovete darvi da fare!

Ovviamente nessuno vi obbliga a comprare sex toys se non volete o a mandare messaggi piccanti al vostro compagno.

L’importante, mode e curiosità a parte, è che il vostro rapporto intimo sia basato sul rispetto.

Non serve essere una coppia decennale per pretendere che ci sia una reciproca e mutua considerazione.

L’attenzione e l’educazione sono gli unici due ingredienti che non passeranno mai di moda anche e soprattutto quando si parla di sesso: non dimenticatelo!