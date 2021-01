Oroscopo di oggi, mercoledì 6 gennaio, segno per segno

A ciascun segno dello zodiaco la sua previsione firmata oroscopo per vivere al meglio anche questo giorno di Epifania.

Ultimo giorno e poi anche queste Feste di Natale 2020 saranno finite. Siete pronte per affrontarlo al meglio questa epifania? Qualora vi occorresse qualche input in più ecco qua sotto le previsioni del nostro oroscopo per i dodici segni dello zodiaco, tanti consigli e suggerimenti che fareste bene a non perdere.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Il momento giusto arriverà: questo si ripetono oggi i primi tre segni dello zodiaco che hanno ben chiaro in testa il loro prossimo obbiettivo.

Oroscopo oggi Ariete

Se per l’epifania vi aspettavate qualche dono inatteso, be’, vi sbagliavate: meglio consolarsi con i dolci

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Toro

Una nuova versione esplosiva di voi stesse apre questo nuovo anno ma non è detto che tutti ne restino conquistati

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Con il partner sognate in grande ma, fortunatamente, sapete anche riconoscere il momento giusto per agire

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 6.

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Morigeratezza, questo l’obbiettivo che oggi i prossimi tre segni dovranno tenere bene a mente.

Oroscopo oggi Cancro

Avete aperto il vostro cuore a nuovi amori ma occhio a non trattare: non tutti hanno diritto di entrare in quella cerchia

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Tenete a bada i bollenti spiriti: quel vostro caratterizzo non si adatta proprio a tutti e, di sicuro, non piace a molti

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

A volte i regali più graditi sono i più semplici, quelli fatti più di cuore he di sostanza: non dimenticatelo in questa Epifania.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oggi vi prendete una pausa da tutto, sgomberate la mente e vi godete quest’ultimo giorno di festa.

Oroscopo oggi Bilancia

Alle liti oggi mettete un freno e con il vostro lui ritrovare finalmente un’armonia persa oramai da tempo.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Almeno per oggi dimenticate le vostre angosce: un buon libro, un bel film e sgomberate la mente

Amore: 4

Lavoro: 9

Salute: 4

Oroscopo oggi Sagittario

Una giornata tra amiche è quello che ci vuole per concludere questo periodo di festa nel migliore dei modi e con il sorriso.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Concentrazione e raziocinio, ciò viene richiesto oggi agli ultimi tre segni dello zodiaco per vivere al meglio la giornata.

Oroscopo oggi Capricorno

Finite le Feste, finito anche il periodo “tuta e pigiama”: è tempo di rinfoderare i tacchi e un bel vestito.

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

Certo, è giorno di festa ma mai perdere totalmente la testa: mi raccomando, attenzione sempre desta.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 4

Oroscopo oggi Pesci

Un po’ di astio in famiglia rischia di mettervi di malumore ma forse non è il caso di cedere, vi pare?

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 9



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.