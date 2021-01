Elettra Lamborghini esce allo scoperto e svela: “Ho un profilo fake e lo uso per …”

Elettra Lamborghini, intervistata da Vanity Fair, è venuta allo scoperto ammettendo di utilizzare un account social fake per controllare alcune persone.

Elettra Lamborghini è stata senza dubbio il personaggio rivelazione di questo 2020, diventando la vincitrice morale non solo del Festival di Sanremo, la sua canzone Musica e il Resto Scompare va forte ancora oggi a distanza di mesi, un vero e proprio miracolo nel mondo musicale, ma anche la beniamina del pubblico, che le ha permesso di poter realizzare numerosi record a livello professionale.

Nemmeno la vita privata, nonostante la grave perdita subita, è sembrata andare male, visto che ha coronato il suo sogno d’amore sposando il dj Afrojack.

Intervistata dal portale Vanity Fair, la cantante, in occasione del lancio del suo documentario, Elettra e il resto scompare, ha tirato le somme dell’anno che ci ha lasciato ed ci ha tenuto a sfatare il mito di essere una donna gelosa, in quanto si fida ciecamente dell’uomo che ha lasciato di sposare, ma nonostante ciò non ha potuto fare a meno di confidare di avere un account fake su Instagram, che usa per controllare non solo quello che dicono sul suo conto ma anche sugli eventuali gossip o persone che girano intorno ad Afrojack.

Elettra Lamborghini ha ammesso di avere un account fake, spiegando anche il motivo per cui non utilizza il suo profilo ufficiale per certe cose.

Elettra Lamborghini e il fake su Instagram: “Non voglio creare gossip”

Elettra Lamborghini, prima di parlare del suo account fake, ci ha tenuto a precisare che lei si fida ciecamente di suo marito Afrojack e che lei è un vero e proprio ragazzo d’oro, ma nonostante ciò qualche sbirciatina ai gossip, per restare sempre sul pezzo, la da e come.

“Nessuno ci prova e non mi ha mai dato ragione di dubitare di lui. Si comporta come un cavallo con i paraocchi. Per questo non ho mai provato gelosia nei suoi confronti, so bene che è un ragazzo d’oro” ha confidato la cantante. “Certo, qualche volta entro su Instagram con un altro profilo per seguire le persone senza creare gossip” ha poi ammesso senza troppi giri di parole. “Ho bisogno di rimanere sempre sul pezzo, controllando cosa dice la gente” ha proseguito. “Non voglio farlo con il mio profilo perché lo utilizzo principalmente per il mio lavoro e li seguo soltanto quelle persone che lavorano nel campo musicale” ha concluso.

Elettra, dunque, è sempre aggiornata su ciò che circola in rete. Chissà però se è anche a conoscenza dei presunti motivi dell’esclusione di sua sorella al GF Vip, visto che vede coinvolto il suo nome.

Come prima foto dell anno propongo io FIKISSIMA puledra italiana appena alzata dal letto qualche mese fah… giusto x partire col piede giusto quest anno…. 😂 un po di autostimah e un po di culo a tutti voi per questo 2021 ve lo auguro. ❤️ col cuoreeeee pic.twitter.com/muKc8dCp02 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) January 4, 2021

Elettra Lamborghini ha confermato di fare quello che molti utenti della rete sospettavano già e che insinuano facciano anche altri molti suoi colleghi e l’apprezzano perché è una delle poche in grado di ammettere la verità dei fatti.