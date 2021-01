Capelli crespi e indisciplinati? Con un ingrediente naturale che forse non conosci potrai creare un eccellente prodotto di bellezza per riscoprire i tuoi capelli lisci, forti e sani.

I capelli crespi sono una problematica con cui molte donne e uomini si confrontano ogni giorno soprattutto durante la stagione invernale in cui il clima si presenta sempre piuttosto umido.

Sono diversi i prodotti presenti in commercio che promettono di regalare una chioma liscia, voluminosa e disciplinata, ma nella realtà gli ingredienti presenti nelle formulazioni non sono poi così salutari per i nostri capelli.

Quali prodotti scegliere per disciplinare e trattare i capelli secchi e crespi

Molto spesso si hanno i capelli crespi quando si ha una chioma riccia o mossa che tende anche a gonfiare parecchio in presenza di umidità. Tenendo presente che un capello riccio, se lavato con delicatezza, condizionato nel modo giusto e soprattutto asciugato in modo corretto difficilmente diventerà crespo, esistono molti prodotti in commercio adatti a questo tipo di capelli, prodotti che promettono alte prestazioni ma i cui ingredienti non assicurano certo la salute dei nostri capelli.

I siliconi, sono infatti gli ingredienti principali dei sieri e dei cristalli liquidi per capelli, siliconi che tendono ad aderire alla fibra capillare creando un film che se da una parte dona l’aspetto di un capello liscio e luminoso, dall’altro tende a disidratare la fibra capillare.

Utilizzare un prodotto naturale e che davvero si prenda cura dei capelli crespi e secchi idratandoli e nutrendoli è la miglior scelta e la naturopata Martina Rodini ha voluto creare dei cristalli liquidi fai da te davvero eccezionali, scopriamo come prepararli in casa. Scopri la ricetta naturale per prenderti cura dei tuoi capelli!

Come preparare i cristalli liquidi naturali in casa

Il prodotto naturale che può sostituire in modo perfetto i cristalli liquidi in commercio è l’olio di cocco frazionato, un olio vegetale tra i più leggeri che si assorbe perfettamente sia sui capelli che sulla pelle.

Ricco di proprietà benefiche, nutrienti ed idratanti, questo olio di cocco, si può trovare facilmente in erboristeria o sui sito on line come Aroma-Zone o Saponaria. Lo si può trovare in commercio con i nomi di ‘Caprylis’ o ‘Cocosilicone’. Scopri anche perché si utilizza l’aceto di mele sui capelli.

Questo olio, potrà essere applicato sui capelli bagnati e leggermente tamponati dopo lo shampoo, applicandone qualche goccia sulle mani e distribuendolo sulle lunghezze. Importante applicare il trattamento quando non si vuole effettuare una piega con piastre o ferri poiché a contatto con il calore l’olio rovinerebbe i capelli.