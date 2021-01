Roberto Maroni, malore per il politico della Lega: le sue condizioni

Roberto Maroni è in ospedale dopo aver accusato un malore all’interno della sua abitazione di Varese. Secondo le prime ricostruzioni, il noto politico in forza alla Lega avrebbe riportato anche lievi ferite alla testa. Sostegno e vicinanza da parte dei colleghi, immediato il messaggio del leader del Carroccio Matteo Salvini.

Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia e candidato sindaco in quota Lega per il Comune di Varese, ha accusato un malore. Il noto politico si trova in ospedale, ricoverato in osservazione. Secondo le prime ricostruzioni, Maroni si trovava nella sua casa a Lozza quando, improvvisamente, si è accasciato a terra picchiando la testa, riscontrata anche qualche ferita lieve.

Malore per Roberto Maroni: le condizioni del noto politico

Attualmente il noto politico è vigile, stando alle recenti indiscrezioni si trova all’ospedale di Circolo di Varese per essere sottoposto ad accertamenti che facciano luce sulle sue condizioni di salute e soprattutto su quali possano essere le ragioni del malore: ancora in attesa di una diagnosi certa, il candidato sindaco leghista riceve sostegno e vicinanza da gran parte della scena politica nazionale.

Tempestivo il messaggio del leader del Carroccio Matteo Salvini che ha precisato: “Auguro una pronta guarigione a Roberto Maroni, mi tengo costantemente aggiornato sulle sue condizioni di salute”. L’ultima apparizione pubblica del politico risale al 28 dicembre scorso quando, durante la seduta del consiglio comunale di Varese, ha lanciato ufficialmente la propria candidatura per la carica di primo cittadino nel 2021.