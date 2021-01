Scopri quale dolce mangiare nel giorno della Befana. La scelta più giusta per godere a pieno di quest’ultimo giorno di festa.

Domani è il giorno della Befana. Data solitamente attesa dai bambini per via dei dolcetti che sono soliti trovare nella calza. Eppure, questa giornata, vissuta in modo più triste dagli adulti per via della fine delle feste, dovrebbe rappresentare per tutti un momento di gioia. E cosa può rendere più speciale questo momento di congedo dalle feste se non un dolce da gustare durante il giorno?

Oggi, al fine di rendere la giornata di domani più speciale, scopriremo quale dolcetto potrebbe rivelarsi più indicato ai vari segni dello zodiaco.

Un dolce dell’epifania per ogni segno zodiacale

Ariete – Un cioccolatino al caffè

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone attive ed energiche. Per loro non esistono mai vere e proprie pause. Così anche nei giorni di festa, ciò che conta davvero è la possibilità di fare ciò che più gli piace o che ritengono utile al momento. Al fine di non cedere alla pigrizia data dal giorno di festa, un dolcetto che fa al caso loro è il cioccolatino al caffè. Leggero abbastanza da dargli modo di proseguire con le loro cose e ricco di gusto. Tanto quanto basta per donargli un attimo di puro relax mentale.

Toro – Una fetta di dolce al cioccolato

Per i nativi del segno zodiacale del Toro ogni momento da dedicare ai dolci è sacro. Per questo motivo, non si accontentano di qualche assaggio aspirando a godersi un momento di puro relax. Per questo motivo, anche se non si tratta di un dolce tipico da calza, la scelta perfetta per i nativi del segno è quella di un’ottima fetta di torta al cioccolato. Un modo perfetto per iniziare la giornata, per dedicarsi una pausa speciale o per concludere una serata di coccole prima di riprendere con il solito tran tran del dopo feste.

Gemelli – I cioccolatini ripieni

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli hanno sempre bisogno di cambiare. Al contempo sono molto golosi di dolci, sopratutto se questi riescono a rispondere alle loro esigenze in fatto di gusto. Per la Befana, un’ottima scelta è data da dei cioccolatini ripieni. In questo modo non mancherà l’effetto sorpresa e tra nocciole, morbidi ripieni alla crema e altre leccornie, si sentiranno più appagati che mai. Esattamente ciò di cui hanno bisogno per ripartire alla grande dopo la lunga pausa natalizia.

Cancro – Le caramelle mou

I nativi del segno zodiacale del Cancro hanno sempre bisogno di sentirsi un po’ a casa. E ciò, quando si parla di dolci, significa dar loro modo di assaporare qualcosa che gli ricordi anche solo vagamente l’infanzia. Un’ottima scelta in tal senso è data dalle caramelle mou. Con il loro dolce sapore, sapranno infatti ricordargli i momenti più speciali della loro infanzia, dandogli al contempo modo di rilassarsi nel modo giusto. In questo modo si sentiranno più che mai pronti ad iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi.

Leone – La barretta di frutta secca

I nati sotto il segno zodiacale del Leone hanno sempre bisogno di sentirsi energici. E ciò vale anche quando si confrontano con i dolci. Per la Befana, quindi, oltre che a puntare sul gusto potranno concedersi una barretta di frutta secca, magari con aggiunta di cioccolato. In questo modo non avranno sensi di colpa e affronteranno nel modo giusto il loro spuntino. E tutto per fare il pieno di energia. La stessa di cui hanno bisogno per riprendere la loro vita solitamente frenetica.

Vergine – Una fetta di panettone al cioccolato

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono razionali anche quando si tratta di cibo. Così, invece di lanciarsi su dolcetti nuovi, per la Befana preferiscono concentrarsi su ciò che hanno in casa. Per loro, quindi, un’ottima scelta può essere quella di una fetta del loro panettone preferito al quale aggiungere del cioccolato. In questo modo avranno la loro quota di dolce senza sentirsi in colpa e consapevoli di aver risparmiato. Un modo come un altro per affrontare le tante calorie con animo sereno.

Bilancia – Del cioccolato di qualità

Ai nati sotto il segno della Bilancia non importano molto i fronzoli. Per loro un dolce deve essere prima di tutto di qualità. A cioccolatini e dolcetti vari preferiscono quindi del cioccolato di qualità. Uno di quelli che oltre ad essere buono si riveli anche sano e possibilmente dietetico. Del buon cioccolato fondente farà quindi al caso loro. Trattandosi anche di un super cibo gli darà infatti modo di godersi il momento dell’assaggio senza alcun senso di colpa. E tutto rilassandosi quanto serve per sentirsi pronti ad affacciarsi nel nuovo anno lavorativo.

Scorpione – Dei biscotti con gocce di cioccolato

I nativi del segno zodiacale dello Scorpione amano da sempre i contrasti. Per loro quindi, è perfetta l’unione di un fragrante biscotto al sapore importante del cioccolato che si scioglie in bocca. Si tratta infatti di un binomio perfetto che gli consentirà di godersi un momento di pausa decisamente rilassante. Un momento nel quale gustare ad occhi chiusi qualcosa che amano e che sapranno di poter gustare anche nei giorni successivi. Un buon modo per guardare al domani senza troppi patemi d’animo.

Sagittario – Le caramelle gommose

I nati sotto il segno del Sagittario amano tornare sempre un po’ bambini quando si tratta di feste. Ed il modo migliore per farlo è quello di gustare delle ottime caramelle gommose. Così facendo si sentiranno infatti di ottimo umore e pronti persino a ragionare sugli impegni dei giorni futuri. Salutare le feste con il pieno di zuccheri è infatti un modo per aiutarli a rilassarsi e per fare il pieno di energie mentali.

Capricorno – I torroncini morbidi

I nativi del Capricorno amano i dolci tipicamente natalizi e ciò significa che per salutare le feste hanno bisogno di qualcosa che li aiuti a congedarsene nel modo giusto. Per la Befana, quindi, la scelta migliore è quella di optare per dei torroncini. Ancor meglio se si tratta di quelli morbidi. Maggiormente in grado di offrir loro un’esperienza di gusto in grado di renderli felici. In questo modo si sentiranno più che mai pronti a guardare al futuro con un sorriso e con la loro solita voglia di fare.

Acquario – Croccanti di cereali e frutta secca

I nati sotto il segno dell’Acquario si stancano facilmente di tutto. Per poter gustare qualcosa che sia in grado di sorprenderli devono quindi approcciarsi a sapori del tutto nuovi. In tal senso quel che gli si addice sono i croccanti di cereali e frutta secca. Ancor meglio se ricoperti di cioccolato. Un buon modo per fare il pieno di proprietà benefiche godendo anche del sapore dolce e avvolgente del cioccolato. Esattamente ciò che gli serve per godere a pieno di quest’ultimo giorno di festa.

Pesci – Il cremino al pistacchio

I nativi del segno zodiacale dei Pesci hanno più che mai bisogno di dolcezza. E per separarsi con leggerezza dal periodo delle feste devono poterne sperimentare il più possibile. Nel giorno della Befana, quindi, la scelta che più gli si addice è quella di un morbido cremino al cioccolato. Un dolcetto che ameranno e che potranno gustare ad occhi chiusi, rilassandosi ed immergendosi ancora per un po’ nell’atmosfera di feste. E tutto prima di ripartire alla grande verso il nuovo anno.

Scegliere il dolce più adatto per salutare le feste di Natale è sicuramente un buon modo per iniziare al meglio il nuovo anno e tutto mettendo da parte la tristezza che spesso contraddistingue questo periodo. Per avere un’opzione in più, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente. In questo modo si potrà infatti scegliere tra più dolci, ampliando le proprie possibilità e godendo a pieno di sapori che piaceranno sicuramente.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.