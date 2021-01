Carmelo e Roberta, chi è la coppia di Primo Appuntamento? Età, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere sui due protagonisti.

Carmelo e Roberta formano la terza coppia della prima puntata di Primo Appuntamento. Il programma di Real Time, giunto alla quinta edizione, in onda dal 5 gennaio, punta a formare nuove coppie avendo in Flavio Montrucchio il suo Cupido.

Carmelo e Roberta sono alcuni dei protagonisti della nuova edizione di Primo Appuntamento, ma chi sono davvero? Quanti anni hanno? Cosa fanno nella vita? Hanno relazioni importanti alle spalle? Andiamo a scoprire tutto.

Chi sono Carmelo e Roberta di Primo Appuntamento: età, carriera e vita privata

Roberta odia la parola single. Il suo sogno era trovare il principe azzurro, sposarsi e formare una famiglia. Un sogno che era riuscita a realizzare, ma che il destino ha distrutto in una sola notte. Roberta, infatti, è vedova e ha perso il marito quando la sua bambina aveva solo due mesi.

“Il sogno nel cassetto era sposarmi e avere una famiglia e ci sono riuscita, ma come mi è stato dato così mi è stato tolto in una notte. Sono sola da nove anni. Ho un po’ curato la mia anima e sono tornata a crederci. Penso di poter trovare ancora l’amore”, racconta Roberta che lavora presso una banca. “Il sogno di mia figlia è che trovi un fidanzato. Dopo due mesi che è nata mia figlia, una mattina mi sono svegliata e ho trovato mio marito morto sul divano. Mi sono ritrovata in una cosa più grande di me, ma ce l’ho fatta. Un’altra possibilità, questa vita, deve darmela”, spiega ancora Roberta.

Carmelo ha 42 anni, lavora come vigile del fuoco e si definisce una persona sensibile ed empatica in grado di capire i bisogni dell’altra persona. “Nel momento in cui m’innamoro mi trasformo. Mi piace dedicarmi alla persona che amo, mi piace essere presente”, dice di sè Carmelo ai microfoni di Primo Appuntamento.

Due esperienze di vita diverse che potrebbero unire Carmelo e Roberta che, dopo nove anni, ha voglia di abbattere il muro che si è costruita intorno.