Vaccino anti-Covid, Celentano si espone: il parere del “molleggiato”

Adriano Celentano è pronto a vaccinarsi per fronteggiare la pandemia da COVID-19. Il “molleggiato”, quando sarà il suo turno, farà la prima dose per poi attendere il richiamo: l’appello del cantautore a Domenica In.

La campagna vaccinale è entrata nel vivo anche in Italia: al netto di qualche ritardo in alcune regioni, la procedura di immunizzazione procede bene. Restano da convincere gli scettici, obiettivo possibile con una comunicazione mirata, dicono gli esperti. Nessuna dose deve rimanere insoluta: questo il proposito per il nuovo anno. Tanti anche i personaggi famosi che hanno deciso di schierarsi – più o meno direttamente – a favore del vaccino anti-Covid.

Lo ha fatto Luciana Littizzetto nel corso della trasmissione “Che Tempo Che Fa”, il comico Frank Matano con dei video pungenti e fortemente ironici, anche i musicisti sono scesi in campo per questa battaglia. In primis Renzo Arbore che ci ha tenuto a dichiarare: “Diffidate dalle fake news, io da figlio di medico e uomo che ha acquisito la saggezza della terza età mi vaccinerò appena sarà il mio turno”. Il noto compositore e speaker radiofonico ha sottolineato l’importanza delle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in favore della scienza e della salute.

Celentano, il cantautore si schiera: “Io mi vaccinerò”

A modo proprio l’ha fatto anche Adriano Celentano: il “molleggiato” è intervenuto a Domenica In per fare gli auguri a Giovanna Ralli, ospite nel salotto televisivo di Mara Venier. Con l’occasione il cantautore ha ribadito che, quando arriverà il suo turno, si vaccinerà: “Io e Claudia non usciamo di casa da un anno, l’altro giorno ci hanno portato il pigiama a righe. Io non ho mai fatto il vaccino, ma sono d’accordo a farlo ora“. Così il celebre artista prova a spegnere le polemiche sul tema, schierandosi apertamente contro i no-vax. La diatriba in tal senso, verosimilmente, continuerà per molto tempo ancora: i vip, dal canto loro, scendono in campo per una corretta informazione sul tema. Al netto delle diverse opinioni sull’argomento.