Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini rimandano le nozze? Parla lei

Beatrice Valli e Marco Fantini di Uomini e Donne hanno di nuovo rinviato il matrimonio dopo la proposta da sogno a Parigi? Su Instagram lei ha provato a fare chiarezza in merito a quest’argomento.

Uomini e Donne, durante il corso di questi anni, ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Un esempio tra tutti è Beatrice Valli che dopo la sua partecipazione al programma, dove ha dato vita alla sua magica storia d’amore con Marco Fantini, è diventata un vero e proprio personaggio pubblico, amatissima dai telespettatori.

Telespettatori che, dopo la proposta di matrimonio ricevuta nella romantica Parigi, sono curiosi di sapere se la coppia nata negli studi Elios di Roma riuscirà finalmente a convolare il proprio sogno d’amore, visto che sono stati costretti, pandemia parte, a rinviare più volte la data dalle nozze.

A fare chiarezza ci ha pensato la diretta interessata che, dopo essere stata stroncata dal popolo della rete, ha deciso di chiedere ai suoi fedeli sostenitori cos’hanno imparato durante lo scorso anno e tra le risposte non poteva non esserci un riferimento al loro matrimonio. L’ex tronista ha deciso di fare maggiore chiarezza sull’argomento. O almeno per questo possibile visto che al momento i festeggiamenti sono stati vietato dal Governo.

“Confido in quest’anno” ha risposto lei. In quanto la situazione al momento è talmente precaria, quella del nostro paese, che non è possibile fare previsione. Una sola cosa è certa: il matrimonio di Marco Fantini e Beatrice Valli ci sarà. Solo che non si sa quando.

Beatrice Valli di Uomini e Donne sulla famiglia con Marco Fantini: “Viaggio speciale”

Beatrice Valli, come anticipato, ha scelto di condividere un momento con i suoi fan, che la seguono fin dai tempi di Uomini e Donne, chiedendo loro cos’hanno imparato durante il corso dell’anno che da poco ci ha abbandonato.

Tra le tante riflessioni pubblicate in rete, una ha in particolarmente colpito l’attenzione della compagna di Marco Fantini, tra l’altro sua sorella si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul web, che riguarda il viaggio personale che una sua fan ha fatto. Un viaggio alla scoperta dell’amore e della felicità verso i membri della propria famiglia.

“E’ un viaggio pieno d’amore e credimi: non esiste al mondo viaggio più bello” ha risposto Beatrice. “Questo è davvero speciale e ricco” ha aggiunto e chi meglio di lei può dirlo visto che è riuscita a costruire una bellissima famiglia insieme al suo compagno. Famiglia tra le più apprezzata dal pubblico della rete, che non può fare a meno di notare quanto siano uniti tra loro.

Beatrice e Marco di Uomini e Donne sono, infatti, tra le coppie più amate nate dall’interno del programma tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi che, nonostante i vari alti e bassi avuti nel tempo, si amano fin dal primo giorno in cui i loro occhi si sono incrociati negli studi Elios di Roma.