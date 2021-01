Stefania Orlando, dolorosa confessione al GF Vip: “Ho provato vergogna”

Stefania Orlando si è lasciata andare ad una dolorosa confessione con i suoi compagni di viaggio sul suo passato poco prima della diretta con il Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Non è difficile capirne il motivo, visto che la conduttrice si è mostrata sena filtri non solo nei confronti della sua storia e del suo vissuto, ma anche nei confronti dei suoi compagni di viaggio su cui non ha mai risparmiato commenti. Anche se a volte potessero risultare ai loro occhi un po’ scomodi.

Stefania, che di recente “ha dato i numeri”, ha voluto offrire agli altri vipponi, ma anche al pubblico che da casa segue le dinamiche del programma, un inedito retroscena del suo passato. Un episodio che riguarda il periodo in cui andava a scuola ed era poco più di una bambina, svelando come abbia sofferto a causa di un suo compagno di scuola che ha provato a farla passare per quella che non è agli occhi degli altri compagni di classe e della maestra che all’epoca li educava.

Stefania si è lasciata andare ad una dolorosa confessione al Grande Fratello Vip, rivelando come si sia vergognata durante quel momento che tanto l’ha fatta soffrire.

Grande Fratello Vip: il ricordo doloroso di Stefania Orlando ai tempi della scuola

Stefania Orlando ha raccontato di come fosse una bambina introversa e di un episodio, risalente ai tempi in cui andava in seconda elementare, che l’ha fatta soffrire e non poco. Quale? In classe una bambina si era lamentata con la maestra che non trovava più la sua merenda e la docente aveva immediatamente chiesto ai suoi alunni se qualcuno avesse preso la sua merenda, ma tutti avevano negato di averla presa.

Così lei scelse di controllare le cartelle di ognuno per capire che la stessa mentendo. Alla fine della sua “perquisizione”, la maestra ha trovato la merendina nella cartella della concorrente del GF Vip, accusandola di aver rubato lei il cibo della sua compagna. Stefania però non era stata lei, ma qualcuno che voleva farle uno scherzo le aveva messo la merenda in cartella a sua insaputa.

“Sono scoppiata a piangere, dicendole che non era vero, ma non mi ha creduta” ha raccontato la conduttrice, che di recente ha discusso con Tommaso Zorzi. “Mi sono vergognata come non mai in vita mia” ha concluso amareggiata, ancora dispiaciuta nel ripensare a quel momento avvenuto anni fa.

“Io da piccola nemmeno mangiavo, mia madre sarebbe stata contente se avessi mangiata di più. Ci rimasi malissimo” ha aggiunto poco dopo.

Stefania Orlando ha confidato un inedito retroscena del suo passato al Grande Fratello Vip, mostrando al pubblico del piccolo schermo il lato più fragile della sua personalità di cui non tutti sono ancora a conoscenza.