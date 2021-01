Ti sei mai chiesto quali siano i posti più pericolosi per avere rapporti intimi? No, non sono le macchine: si trovano in casa.

Macchine, parchi, bagni pubblici, armadi: nel nostro immaginario, i posti più pericolosi dove fare l’amore sono di certo quelli più estremi!

A quanto pare, però, uno studio ha evidenziato un risultato veramente sconvolgente che riguarda dove le coppie si fanno male mentre hanno rapporti intimi.

Probabilmente è una stanza nella quale lo hai fatto anche tu: pronti a scoprire qual è?

Posti più pericolosi per i rapporti intimi: la lista delle stanze di casa

Un sondaggio inglese, riportato da GQItalia, ha riportato risultati veramente straordinari quando si tratta di incidenti domestici… intimi!

Saremmo portati a pensare, infatti, che il luogo dove è più facile farsi male mentre facciamo l’amore sia quello dove ci troviamo per caso.

Questa lista dei posti più assurdi dove avere rapporti intimi è un buon esempio: di certo gli incidenti saranno sicuramente più alti negli ascensori o nelle automobili, no?

Ebbene, a quanto pare no. La ricerca ha evidenziato quali sono le stanze della casa dove avvengono la maggior parte degli “incidenti” intimi ed i risultati sono davvero sorprendenti.

Dopo aver intervistato 2.397 persone di tutti i generi ed orientamenti sessuali, è stato possibile stilare la classifica delle stanze più pericolose per l’amore.

Partiamo dalle ultime posizioni!

Quinto posto: l’attico o la mansarda

Cosa c’è di meglio di un attico o di una mansarda per fare l’amore?

La stanza più alta della casa, lontano da eventuali conviventi e dai rumori molesti della strada.

Fare l’amore in una stanza come questa dovrebbe essere una vera e propria passeggiata, no?

Secondo il 67% degli intervistati, invece, è proprio qui che iniziano i maggiori problemi.

A quanto pare sarebbe impossibile avere un rapporto intimo privo di capocciate, data la strettezza dell’ambiente ed il tetto inclinato.

Insomma, un rapporto con veri e propri… botti!

Camera da letto: un incredibile quarto posto

Incredibile a dirsi eppure la camera da letto ha sbaragliato molti altri ambienti della casa ed ha mancato per un soffio il podio dei posti più pericolosi per i rapporti intimi.

Ma com’è possibile?

Secondo il 72% degli intervistati sarebbe proprio la camera da letto quella dove accadono più incidenti legati alla sfera intima.

Ovviamente la percentuale risente anche di un altro dato: il 96% delle coppie intervistate ha dichiarato che la camera da letto è in assoluto il luogo dove si fa l’amore più spesso!

Tra i rischi ci sarebbero quello di cascare malamente dal letto o di ferirsi con oggetti di uso comune dimenticati in giro.

Terzo posto per il soggiorno di casa

Sull’ultimo gradino del podio si trova il soggiorno.

Il 75% delle persone intervistate hanno dichiarato di essersi fatti male durante un rapporto intimo… in salotto!

A quanto pare i mobili che si trovano in questa zona della casa non sono quelli perfetti per ospitare una passione sfrenata.

Tavolini troppo bassi i cui angoli finiscono, non si sa come, per ferire polpacci e caviglie, divani ribaltati o tavoli da pranzo troppo duri sarebbero i veri responsabili di questo risultato così alto (o basso, a seconda dei punti di vista!).

Cucina

Inutile dirvi (o ricordarvi) che con il cibo si possono fare dei veri e propri miracoli… sotto le coperte!

Vi avevamo già detto qui quali siano gli alimenti più afrodisiaci che potete usare per ravvivare il vostro rapporto.

Bene, a quanto pare è meglio fare attenzione a lasciarsi andare ad un pericoloso impeto di passione… sopra i fornelli!

Con un forte 86%, la cucina si conquista il secondo posto come luogo più pericoloso dove avere rapporti intimi in casa.

Il solo pensiero di lame appuntite e rebbi all’aria dovrebbe già bastare a farci rabbrividire. Non mettiamoci poi i rischi legati alle scottature o la possibilità di infilare dita sporche di cibi piccanti in punti delicati.

Insomma, la cucina è un luogo dove possono fare l’amore solo i veri temerari: a patto, poi, che dopo puliscano sempre tutto per bene!

Al primo posto il bagno: è lui uno dei posti più pericolosi per i rapporti intimi

In cima alla nostra classifica troviamo il bagno: secondo il 91% degli intervistati, avere un rapporto intimo nel bagno risulta, poi, in ferite e lividi di vario genere.

Si va dalle docce “bollenti” che risultano poi scivolose e traditrici, ai lavandini o sanitari che si rompono per finire con gli specchi rotti (brr).

Nonostante questo, però, il bagno sembra essere il prediletto dalla maggior parte degli intervistati, che lo scelgono come il luogo più usato per fare l’amore.

Se ti è mai capitato di farlo nel tuo bagno adesso sai che sei veramente a rischio!

Tra letti traditori, tavolini troppo bassi e vasche e docce infide, sembra che una coppia di amanti non abbia più un posto dove lasciarsi andare alla passione!

Insomma, ora che conoscete i rischi potete prendere una decisione consapevole.

Adesso, però, se avete “paura” della vostra casa l’unica opzione che vi rimane è quella di… correre in macchina!