Occhiaie scure? Con questo prodotto di makeup le nasconderai perfettamente!

Le occhiaie scure sono un vero cruccio. Ecco un prodotto di makeup che inaspettatamente potrebbe aiutarti a nasconderle perfettamente.

Il makeup è un vero e proprio strumento di bellezza che riesce a trasformare letteralmente il viso di una donna, soprattutto quando si tratta di scolpire i lineamenti con la tecnica del contouring o di neutralizzare alcuni difetti con il camouflage.

Le occhiaie scure a volte sembrano davvero impossibili da neutralizzare con un normale correttore, che nella maggior parte dei casi potrebbe al contrario enfatizzare o peggiorare l’imperfezione. Esiste però un prodotto di makeup che tutte abbiamo nel beauty case che può aiutarci a neutralizzarle in modo davvero perfetto!

Occhiaie e makeup: perché il correttore non funziona

La scelta del correttore è fondamentale per neutralizzare le occhiaie, soprattutto le più scure, per questo ci dovremmo affidare agli abbinamenti cromatici per scegliere un buon correttore neutralizzante. Ogni occhiaia necessita del suo correttore:

Per le occhiaie che tendono al marrone -> correttore aranciato

Per le occhiaie tendenti al blue -> correttore rosato, pescato

Per le occhiaie tendenti al violaceo -> correttore giallo

Solo dopo aver neutralizzato il colore dell’occhiaia, si potrà applicare il correttore color carne, che naturalmente dovrà essere scelto in base al proprio sottotono di pelle. Ecco come capire quale è il sottotono della tua pelle.

Come applicare il correttore in modo corretto

Il correttore neutralizzante dovrà essere picchiettato con i polpastrelli per essere scaldato e sfumato in modo perfetto con la pelle. Questo prodotto potrà anche essere sfumato con un pennellino piatto o con una spugnetta per makeup ma i polpastrelli restano sempre degli ottimi alleati.

Dopo aver neutralizzato l’occhiaia si potrà applicare il correttore color carne, nella texture preferita e soprattutto con un fattore diverso di coprenza in base al tipo di occhiaia da nascondere.

I correttori liquidi tendono ad essere sempre meno pigmentati, anche se quelli di ultima generazione regalano alte prestazioni. I correttori in crema invece si presentano sempre molto coprenti ma non sono il prodotto ideale per chi ha la pelle grassa e tendente a lucidarsi. Esiste però un prodotto che tutte abbiamo nel beauty che riesce a neutralizzare perfettamente le occhiaie scure, un prodotto che amerete utilizzare ogni giorno!

Come neutralizzare le occhiaie scure con il rossetto rosso

Il rossetto rosso, un prodotto che tutte le donne hanno, può davvero aiutare nel neutralizzare le occhiaie più scure. Una tecnica da provare assolutamente che diventerà la vostra alleata per un contorno occhi chiaro e luminoso.