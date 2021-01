Una base fragrante di biscotti, una crema avvolgente realizzata con formaggio cremoso e una dolce coulis di yogurt e mirtilli.

Stiamo parlando della Mirtillo New York Cheesecake di healthydory_ la ricetta imperdibile preparata apposta per te!

La ricetta della Mirtillo New York Cheesecake, la torta con pochissimi grassi!

DOSI: 1 o 2 PERSONE

TEMPO DI PREPARAZIONE: 15 min

TEMPO COTTURA: 40 min

TEMPO TOTALE: 1 ora

La mia Mirtillo New York Cheesecake sarà amore a prima vista!

Ti farà impazzire perché è

leggera e salutare

morbidissima

cremosissima

a ridotto contenuto di grassi

Per la base

10 biscotti simil Oro Saiwa senza zuccheri aggiunti

1 cucchiaino di olio di cocco

Latte parzialmente scremato senza lattosio q.b. (o quello che preferisci)

Per la farcia

40 g di Philadelphia senza lattosio

130 g di yogurt greco senza lattosio

1 uovo

Stevia o dolficicante a piacere

Aroma alla vaniglia

2 g di amido di mais

Per la coulis

Yogurt greco senza lattosio a piacere

Una manciata di mirtilli freschi

Succo di limone

Stevia o dolficicante a piacere

Preparazione

Ho sbriciolato i biscotti secchi; in una ciotola ho aggiunto il latte, l’olio di cocco sciolto e ho formato un composto sabbioso. In uno stampo a cerniera antiaderente (diametro 10 cm) ho schiacciato il composto sul fondo e sui bordi. Ho riposto in frigo per un’ora. Ho preparato quindi la crema. In una ciotola ho unito Philadelphia senza lattosio, yogurt greco senza lattosio e aroma alla vaniglia. Ho lavorato con una frusta e ho aggiunto l’uovo e l’amido di mais, dolcificando poi a piacere. Ho mescolato nuovamente.

Ho versato il composto all’interno dello stampo, livellando leggermente la superficie. Ho cotto in forno statico preriscaldato a 160°C per 40’. Una volta cotta, ho lasciato raffreddare la cheesecake nel forno spento con lo sportello aperto.

Ho preparato la coulis di mirtilli: in una casseruola ho aggiunto una manciata di mirtilli, succo di limone e dolcificante q.b. Ho lasciato cuocere per 5’. Ho lasciato raffreddare. Ho poi spalmato dello yogurt greco senza lattosio e ho guarnito con la coulis di mirtilli.

