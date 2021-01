Gravissimo lutto nel mondo della musica: il mondo del metal sconvolto dalla prematura scomparsa di Alexi Laiho dei Children.

A soli 41 anni, il mondo della musica metal perde un grande artista come il musicista Alexi Laiho, ex leader e fondatore dei Children Of Bodom e successivamente del gruppo Bodom After Midnight.

Ad annunciare la sua prematura scomparsa sono le pagine ufficiali dei gruppi in cui Alexi Laiho ha suonato. Messaggi struggenti quelli con cui è stata annunciata la morte dell’artista che, secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, avrebbe avuto dei problemi di salute.

Alexi Laiho dei Children of Bodom morto a 41 anni: tragedia per la musica metal

Non si conoscono ancora le cause della morte di Alexi Laiho che, con il gruppo dei Children Of Bodom ha rappresentato un pilastro della musica metal.

“È con enorme dispiacere e con grande tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa di Alexi Laiho. Siamo assolutamente devastati e affranti per l’improvvisa perdita del nostro caro amico e membro della band. Il nostro viaggio insieme come band era appena iniziato – sottolinea il comunicato stampa diffuso dal gruppo Bodom After Midnight fondato da Alexi Laiho dopo lo scioglimento dei Children of Bodom -, quindi non ci sono parole per descrivere lo shock e il dolore senza fondo che tutti noi proviamo. Possa la tua anima riposare in pace, ci mancherai eternamente. Ti vogliamo bene fratello”.

«Siamo tutti assolutamente scioccati e devastati – ha dichiarato la sorella maggiore del musicista – Chiediamo privacy e comprensione durante questi tempi difficili». «Alexi era il marito e il padre più magnifico e amorevole. I nostri cuori sono eternamente spezzati», sono, invece, le parole della moglie Kelli Wright-Laiho, con cui era sposato dal 2017.

Anche sulla pagina Instagram dei Children of Bodom è stato dedicato un messaggio alla memoria di Alexi Laiho.

“Uno dei chitarristi più famosi al mondo, Alexi Laiho, è morto. Il musicista, noto soprattutto come frontman dei Children of Bodom, è morto nella sua casa di Helsinki, in Finlandia, la scorsa settimana. Laiho aveva sofferto di problemi di salute durante i suoi ultimi anni. Più di 25 anni di amicizia. Abbiamo perso un fratello. Il mondo ha perso un compositore fenomenale e uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. I ricordi e la musica di Alexi vivranno per sempre. I nostri pensieri sono con la famiglia di Alexi in questo momento difficile. Henkka, Janne e Jaska”.

Dopo la morte della bondgirl Tanya Roberts, anche il mondo della musica piange la prematura scomparsa di un grande musicista.