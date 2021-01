Come fare l’amore con una donna formosa per darle piacere

Fare l’amore e dare piacere potrebbe richiedere tattiche diverse a seconda della stazza. Scopri come dare tanta soddisfazione ad una donna curvy.

Le posizioni per fare l’amore preferite da ogni partner potrebbero essere diverse. Comunicare e dirsi cosa preferiamo reciprocamente durante l’intimità è un bene per la salute della coppia. La comunicazione è la chiave di una vita sessuale appagante. Una donna formosa ha deciso di svelare agli uomini quali sono le preferenze delle donne con qualche chilo di troppo.

Come dare piacere alle donne formose

Gina Tonic è una donna in sovrappeso che ha deciso di sfatare il mito secondo il quale le donne come lei siano complessate e poco interessate alla sfera sessuale, perché queste donne, come tutte le altre, a letto si liberano di eventuali catene psicologiche per godersi appieno l’atto sessuale.

Gina Tonic ha un account Instagram molto seguito da uomini e donne e non è una top model che mette in mostra la sua figura scultorea. Il suo account riceve molti visitatori perché questa donna, seppure in sovrappeso, ha una visione positiva del proprio corpo, si sente bella e se vanta mettendosi in mostra.

Abiti succinti e pose sexy riempiono le sue pagine social. Nonostante il suo sovrappeso, non esita e non si imbarazza a pubblicare foto delle sue rotondità. E’ sempre stata un pò grassottella e per questo si sentiva a disagio da adolescente tanto che tendeva a nascondersi sotto abiti molto larghi. A 26 anni decise che era giunto il momento di accettarsi e di amarsi per come era e questa è stata la sua più grande forza.

Gina, recentemente intervistata per la rivista Vice, ha dichiarato che il suo sovrappeso le da un vantaggio significativo a letto: “Quando fai l’amore con una persona in sovrappeso, puoi premere il tuo stomaco contro il suo e sentire il contatto, afferrare le maniglie dell’amore e goderti l’essenza della loro carne “.

Gina ha anche ammesso che ogni volta che ha un nuovo partner le sue rotondità creano una sorta di caos, imbarazzano in qualche modo gli uomini che sembrano non capire da dove iniziare e dove mettere le mani, per questo preferisce giacere con feticisti o con uomini che hanno una predilezione per le donne in sovrappeso. Sicura di non essere la sola a provare queste sensazioni, Gina ha deciso di fornire consigli utili su come fare l’amore con una donna in sovrappeso.

Affinché questo momento di intimità sia meno imbarazzante e più piacevole, Gina fornisce una guida sintetica ma interessante per uomini interessati a dare piacere ad una donna in sovrappeso. Ecco cosa consiglia:

Non trascurate il basso addome

Alcuni uomini si tengono alla larga dalla ciambella intorno alla pancia pensando che questa crei complessi. Gina spiega che sforzandosi di toccare quest’area gli uomini creano solo imbarazzo dato che questo atteggiamento non fa sparire la ciambella: “I momenti in cui ho goduto maggiormente sono stati quelli in cui mi hanno afferrato per lo stomaco e lo hanno trattato come se fosse un terzo seno”, scherza.

Gina consiglia agli uomini di evitare di dire frasi come: “Ho sempre voluto giacere con una donna grassa” o “Preferisco una donna tonda ad una magra”. Queste parole, anche se dette con buone intenzioni, possono creare momenti di imbarazzo.

Gina consiglia agli uomini di sfruttare la creatività per rendere il rapporto indimenticabile e che anche se una donna è in carne non è detto che non ci siano giochi interessanti da fare con lei. L’unica accortezza è quella di evitare cose che potrebbero rendere l’atto doloroso o spiacevole, come le cinghie.

A volte un uomo può diventare egoista ed imporre posizioni che gli piacciono molto senza considerare l’opinione del partner. Ovviamente il rapporto è piacevole per entrambi se si trovano dei compromessi quindi un uomo dovrebbe chiedere e una donna dovrebbe fare altrettanto. Quindi, se uno dei due dice “no”, non bisogna cercare di provare a dissuaderlo.