La storia dell’Epifana da raccontare ai bambini. L’arrivo dei Re Magi alla grotta di Betlemme narrato in una video storia davvero bellissima.

A parlarci dell’arrivo dei Re Magi alla grotta di Betlemme è l’Evangelista Matteo che introduce le figure dei Magi come ricchi sapienti che arrivano da lontano per vedere il Bambino Gesù certi che egli sia il Re dei Giudei.

Scopriamo un poco di più di queste figure così importanti e simboliche dell’accoglimento di Gesù sulla terra, nettamente contrapposte alla figura di Re Erode, che al contrario pensava che Gesù potesse usurpare il suo amato trono.

Chi erano i Re Magi secondo la narrazione dell’evangelista Matteo

I Re Magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, vengono introdotti nel Vangelo di Matteo e sono raccontati come dei sapienti ed esperti di astronomia che arrivano a Betlemme per rendere omaggio ed adorare Gesù Bambino, quello che secondo era il Re dei Giudei.

La narrazione popolare li racconta come ‘tre’ ma Matteo nel suo Vangelo non ne specifica il numero, mentre usa soltanto il plurale. Di certo il numero di ‘tre’ venne naturale introdurlo visti i tre doni che essi portarono al ‘Re’ l’oro, l’incenso e la mirra.

Nel sito delle Paoline, le loro figure vengono descritte e presentate in modo davvero unico:

“Essi sono stati indicati come “re” per la ricchezza di questi doni e il richiamo ad alcuni testi dell’Antico Testamento (Salmo 72,10-11; Isaia 60,6.10). L’evangelista Matteo vuole indicare che i pagani, qui rappresentati dai Magi, cercano Dio e per trovarlo non misurano la strada né il pericolo che possono incontrare durante il percorso. Vengono da lontano, da Oriente, come da Oriente era partito anche il patriarca Abramo per seguire le indicazioni di Dio. Mentre il popolo non riconosce Gesù e il re Erode ne decide la morte, i Magi si muovono stimolati da una stella. Essa ricorda che Dio si serve di cose e di avvenimenti per farsi conoscere e per rivolgere la sua Parola”

I Magi, sono persone capaci di rispondere al loro moto interiore e cercare risposte in modo umile, lasciandosi la possibilità di essere stupiti, saggi che riescono a guardare alla storia con il cuore e con la loro interiorità, trovando un bambino e adorandolo e i fronte a questa scena semplice della ‘natività’ hanno visto la svolta nella loro vita e nella vita del mondo.

La video storia dell’Epifania e dell’arrivo dei Re Magi a Betlemme

Sarà molto bello parlare dell’Epifania ai bambini, ma nei termini evangelici, introducendo la storia della ‘Befana’ in un secondo tempo come una simpatica vecchina che continua a portare doni ai bambini. Scopri 5 curiosità sulla Befana che forse non conosci.

Ecco la video storia che potrete guardare assieme ai vostri figli e che regalerà di certo un momento piacevole ma anche tanta consapevolezza sulla nostra vita di Cristiani che su quella ‘Santa nascita’ abbiamo posato i nostri cuori da più di 2000 anni.

Vi auguriamo una bellissima Epifania stretti nel calore e nell’amore delle vostre famiglie!