Dolce per l’Epifania? Prova la brioche dei Re Magi!

La Brioche dei Re Magi, un dolce goloso, semplice da preparare e perfetto per una colazione dell’Epifania con tutta la famiglia.

Se stai cercando un’idea per un dolce dell’Epifania che non sia la solita calza della Befana da mangiare o dei biscotti in pasta frolla, ecco la Brioche dei Re Magi, un dolce davvero ottimo, semplice e veloce da preparare che conquisterà tutti al primo assaggio.

Potrete servirlo a colazione, magari accompagnato da un cappuccino o da una cioccolata calda o anche regalarlo alle persone che amate. Scopriamo come prepararlo passo dopo passo. Scopri come preparare il carbone dolce della Befana!

Come preparare la Brioche dei Re Magi: la video ricetta

Per preparare la Brioche dei Re Magi, avrete bisogno di:

250 grammi di farina manitoba

1 cucchiaio di sale

70 grammi di zucchero

10 grammi di lievito di birra fresco

3 uova

100 grammi di burro morbido

1 cucchiaio di estratto di fiori di arancio

1 uovo per la doratura

zucchero perlato

La Brioche dei Re Magi è un dolce lievitato, una sorta di pane goloso perfetto da servire il giorno dell’Epifania. Si dovrà quindi procedere all’impasto e alla fase di lievitazione.

Per prima cosa versare nella planetaria o in una ciotola da impasto la farina setacciata, il sale, lo zucchero a fontana. Il sale non dovrà mai toccare il lievito altrimenti la lievitazione non avrà luogo.

Aggiungere le uova e cominciare ad impastare per circa 8 minuti. A questo punto aggiungere il burro morbido poco per volta ed impastare per altri 10 minuti fino a quando l’impasto si staccherà dalle pareti della ciotola.

Si dovrà procedere con la lievitazione che dovrà durare circa 45 minuti in un luogo caldo. Dopo la lievitazione si potrà lavorare l’impasto e rimetterlo nella ciotola a finire la lievitazione in frigorifero per circa 30 minuti.

Dopo la lievitazione, spostarsi su un piano da lavoro infarinato, e lavorare l’impasto fino a formare un panetto. Con questo panetto si formerà una corona facendo un buco in mezzo e tirando la pasta verso l’esterno e non creando un impasto lungo da congiungere.

Mettere la corona su una teglia da forno, coprirla con un panno e metterla a lievitare in un luogo asciutto per un’ora e mezza circa. Dopo la fase di lievitazione, si spennellerà la corona con l’uovo e la si cospargerà di zucchero perlato.

Cuocere per circa 20 minuti a 180 °C . La ciambella sarà pronta per essere servita. Buona Epifania!