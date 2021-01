Dayane Mello al centro della polemica: la frase su Francesco Oppini indigna il web

Dayane Mello ha utilizzato un’espressione triste nei confronti di Francesco Oppini, mandando su tutte le furie gli utenti della rete che ne chiedono la squalifica al Grande Fratello Vip.

Dayane Mello, come al solito, è finita al centro dell’ennesima polemica. Che cosa è successo? La bella modella brasiliana non ha preso bene l’intervento fatto da Francesco Oppini durante la scorsa diretta, in quanto l’ha definita una persona un po’ opportunista, facendola andare su tutte le furie.

In particolar modo perché l’intervento del figlio di Alba Parietti è stato fatto durante la lite che lei ha avuto con Rosalinda Cannavò, anche se ora il peggio sembra essere passato in quanto le due hanno chiarito tutti i dissapori tra loro. Dayane non ha apprezzato il parere espresso da Oppini e, durante le scorse ore, non ne ha fatto di certo mistero utilizzando delle tristi espressioni, abbastanza forti, che hanno fatto arrabbiare il popolo della rete che a gran voce ha chiesto la squalifica della concorrente.

Perfino Adua si è accorta dello scivolone della sua compagna di viaggio, che è stata protagonista di un retroscena di Tommaso Zorzi, ed ha provato a limitarne i danni. Forse senza ottenere il successo sperato. Che cos’è successo?

Francesco Oppini: web chiede la squalifica di Dayane Mello

Francesco Oppini, tra l’altro anche durante il suo percorso è stato al centro di numerose polemiche a causa delle sue esternazioni sul genere femminile, ma si è scusato appena si è reso conto dell’errore, ha accusato Dayane Mello di essere una persona falsa ed opportunista e di essersi avvicinata ai concorrenti nuovi soltanto perché loro, a differenza del cast che è stato scelto sin da settembre, non la conoscerebbero per come è realmente.

Il commento, come facilmente immaginabile, non le ha fatto piacere e con Rosalinda si è sfogata così: “Io vi avviso che se oggi lui continua a parlare di me io lo ammazz“ ha esordito la modella bloccando la frase a metà per poi continuare subito dopo. “Deve starsene zitto!” ha aggiunto. “Ehi, io devo comportarmi come mi comporto con i bambini quasi sono con te” è subito intervenuta Adua Del Vesco, che non è a conoscenza della polemica nata a causa del fandom brasiliano. “Se fai così è peggio”.

La frase pronunciata dalla modella brasiliana ha mandato su tutte le furie gli utenti della rete che a gran voce chiedono la sua espulsione dal gioco. Momento che probabilmente non avverrà mai in quanto alcuni concorrenti, sempre durante il corso di quest’edizione, hanno pronunciato frasi ben peggiori senza che venissero presi provvedimenti a riguardo. Per questo motivo, quindi, è probabile che il suo scivolone passerà in sordina a meno che Francesco non scelga di intervenire e di introdurre l’argomento durante il corso della diretta di questa sera.

“Se oggi Francesco lo becco di nuovo a parlare io lo ammaz-” bloccata solo da Rosalinda. PROVATE A GIUSTIFICARE DAYANE ANCHE QUESTA VOLTA#TZVIP #GFVIP pic.twitter.com/hmYhHFHkpq — Libera🌸 (@__occhiprofondi) January 4, 2021

Dayane Mello e Francesco Oppini, sembra ormai chiaro agli occhi di tutti, non andranno mai d’accordo.