Clio Zammatteo, la famosissima Cliomakeup del web, amata da milioni di aspiranti truccatrici in Italia e nel mondo, seguitissima sui suoi social è tornata in Italia. Ecco com’è e dov’è casa sua.

L’influencer del mondo beauty, truccatrice professionista seguita da milioni di ragazze da tutto il mondo ha deciso di ritornare in Italia. Sicuramente per riavvicinarsi alla famiglia di origine e soprattutto per dare alle figlie un’educazione più “italiana” anche se la grande, Grace frequenta una scuola in lingua inglese per non perdere la lingua.

Clio, sposata con Claudio Midolo e mamma di Grace e della piccola Joy (nata lo scorso aprile) e fondatrice del suo brand “Cliomakeup” ha deciso di ritornare in Italia e comprare una casa con giardino dove far crescere le figlie e i gattini.

Oggi nelle sue stories su Instagram in cui vanta 3,1 milioni di follower, la beauty influencer ha condiviso dettagli e nuovi aggiornamenti sulla sua casa. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Cliomakeup e la nuova casa in Italia: ecco come sarà

Un piccolo aggiornamento sulla questione casa, esordisce così Clio Zammatteo in arte Cliomakeup nelle sue stories. Sembrerebbe che la famiglia Midolo abbia iniziato già il trasferimento nella nuova casa.

“Un nuovo inizio, casa nuova e un trasloco…però siamo felici”, così continua Clio nelle sue stories :”anche Grace è felicissima della sua nuova stanzetta”.

Clio, ama far vedere la sua vita quotidiana nelle stories, mostrando oltre alla sua passione per il make up e i prodotti più utilizzati anche momenti di gioia e felicità trascorsi insieme insieme alle figlie Grace e Joy e ricette di cucina sfiziosa.

La nuova abitazione di Clio Zammatteo si trova a Belluno, sua città di origine. Attualmente però la make up artist aveva soggiornato con tutta la famiglia nella casa dei suoceri.