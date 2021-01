Scopri come vivere a pieno la prima Domenica di Gennaio nonché di tutto il 2021.

Gennaio è finalmente arrivato ed in pieno periodo di festa ci ha già introdotti nella prima Domenica del nuovo anno. Una Domenica diversa dalle altre per via dei tanti limiti imposti ma che ognuno di noi potrà comunque cercare di rendere il più piacevole possibile trovando la giusta attività a cui dedicarsi. Oggi, quindi, ci dedicheremo unicamente a noi stesse scoprendo insieme cosa fare per rendere più piacevole la prima Domenica di Gennaio e dell’intero anno.

Come rendere più piacevole la Domenica in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Andando a correre

Per te che ami sentirti libera, questa prima Domenica dovrebbe essere vissuta all’aria aperta almeno per un po’. Ancor meglio se andando a correre. In questo modo scaricherai ogni traccia di stress andando incontro ad una giornata sicuramente più piacevole da vivere. E se fuori piove? In tal caso potrai optare per un workout casalingo al quale dedicarti per almeno mezz’ora. Dopo ti sentirai più energica e rilassata che mai. Finalmente pronta a goderti ogni singolo istante di questa giornata.

Toro – Preparando un buon primo piatto

Mangiare bene è una delle cose che ti piacciono di più e fortunatamente sei anche abbastanza avvezza ai fornelli. Per iniziare al meglio questa prima Domenica dell’anno dovresti quindi dedicarti alla preparazione di un buon primo piatto. Che si tratti di una lasagna o di un risotto, ciò che conta è scegliere qualcosa che ti piaccia e che ti faccia sentire a casa. Quella sensazione piacevole che più di tutto il resto riesce ad infonderti il buon umore.

Gemelli – Sentendo le amiche

Il tuo bisogno di stare tra la gente è sempre tanto e mai come in questo periodo tende a farsi sentire. Per fortuna questa prima Domenica cade quasi subito dopo il Capodanno. E ciò ti consente di approfittarne per sentire gli amici e far loro gli auguri. Sarà un buon modo per aggiornarti sulle vite di chi conosci e per rilassarti senza pensare a nulla di preciso. Proprio ciò di cui hai bisogno per iniziare al meglio questo nuovo periodo della tua vita.

Cancro – Prendendoti un’intera giornata per te

È vero, ci sono appena state le vacanze. Ciò nonostante ti è rimasto addosso il bisogno di concederti del tempo per fare solo ciò di cui hai voglia. Per questo motivo, il miglior modo di vivere questa Domenica è senza alcun dubbio quello di prenderti del tempo solo per te e oziare, leggere, scrivere, dormire… Ciò che conta è fare quel che ti fa star meglio e che ti aiuta a rilassarti. In questo modo potrai fare il pieno di energie e andare incontro al resto del nuovo anno nel modo più sereno possibile.

Leone – Facendoti bella

Per te che ami stare sempre al centro dell’attenzione e che adori sentirti bella, questa prima Domenica dell’anno potrebbe essere il momento migliore per dedicarti alla cura di te. Un bel bagno caldo, lo shampoo e qualche prova di make up ti rilasseranno come non mai facendoti sentire più bella e, di conseguenza, più carica che mai. Esattamente ciò che ti aspetti dai primi giorni del nuovo anno. Momento in cui di solito ti diverti a pianificare il futuro e a lanciarti in buoni propositi per i mesi che ti attendono.

Vergine – Dedicandoti all’ozio

Ebbene si, per te il riposo è d’oro. E quale miglior modo di affrontare la prima Domenica dell’anno se non prendendoti una giornata di pausa? Che si tratti di dormire per tutto il giorno, di guardare la tv o di leggere un intero libro, ciò che conta davvero è prendertela comoda. Goderti i tuoi spazi ed il tuo tempo e far tutto senza fretta. In questo modo avrai modo di rilassare la mente e di fare il pieno di energie per affrontare al meglio il nuovo anno.

