Muffin che passione! Quante di noi ne vanno matte? Oggi, grazie alla ricetta semplice di stella_cooking_traveller ne scopriremo una versione leggera, morbidissima e senza zucchero.

Per una colazione leggera, ricca di gusto se senza sensi di colpa devi provare senz’altro la ricetta dei muffin più light e soffici del mondo! Scopri questa variante senza zucchero.

La ricetta dei muffin allo yogurt greco e pistacchio

Avete voglia di muffin ma non volete eccedere con le calorie? Ho la ricetta light che fa per voi. Sono talmente soffici che vi ruberanno il cuore al primo morso, ottimi per una colazione sana e allo stesso tempo golosa, cosa aspettate? Correte subito a prepararli!

Coperti di crema al pistacchio super cremosa

Soffici grazie all’uso dello yogurt greco

Uno tira l’altro

Sani e gustosi al tempo stesso

Ingredienti

120 gr farina 00

60 ml di miele

80 gr di yogurt greco total fage 0 % grassi

1 uovo

40 ml di olio evo

60 ml di latte di soia

7 gr di lievito per dolci

Preparazione

In una ciotola mescolate gli ingredienti liquidi (uova, olio evo, latte, yogurt greco e miele) , aggiungere poco alla volta la farina continuando a mescolare velocemente e per ultimo aggiungere il lievito e mescolare. Preriscaldate il forno a 180 gradi, nel frattempo mettere l’impasto nei pirottini riempendo gli stampini per 2/3. Cuocere per 20/25 minuti a 180 gradi.

Tempo di preparazione compresa la cottura: 40 minuti

