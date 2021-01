Giulia Salemi bacia Pierpaolo Pretelli ma spunta Elisabetta Gregoraci – VIDEO

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a vivere momenti di passione durante la loro permanenza al Grande Fratello Vip, ma in uno di questi è spuntata Elisabetta Gregoraci.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo qualche settimana di titubanza, sono venuti fuori allo scoperto e hanno scelto di viversi serenamente quella che potrebbe essere definita una nuova amicizia speciale nata nella casa del GF Vip.

I due, dopo un primo gioco organizzato dagli autori, hanno deciso di viversi la passione, lasciandosi andare, secondo gli altri concorrenti un po’ troppo spesso, a tenere coccole sotto le lenzuola. Nemmeno il tugurio, luogo in cui si trovano in questi giorni per aver perso la prova di Capodanno, è riuscito a fermarli, continuando i loro momenti di tenerezza e romanticismo che hanno letteralmente diviso il pubblico della rete.

La regia però non può di certo smettere di mandare in onda quello che accada ai concorrenti, che sia o meno di gusto da parte del pubblico, ma non di rado preferisce giocare con loro tant’è che dopo gli ennesimi baci tra loro ha deciso di introdurre Elisabetta Gregoraci. Che cosa è successo?

La regia ha inquadrato il nome di Elisabetta Gregoraci mentre Giulia e Pierpaolo si baciavano, scritto sul muro accanto al loro letto. Zoommando su questo piccolo particolare mentre i due vivevano la passione. Passione che l’ex velino moro avrebbe voluto vivere anche con la conduttrice, ma attenzione: perché i retroscena sulla loro amicizia speciale non sono di certo finiti qui, visto che in rete è spuntato un nuovo retroscena sui loro rispettivi ex: Francesco Monte e Ariadna Romero.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: il curioso retroscena su Francesco Monte e Ariadna Romero

La regia che zooma sulla scritta di Elisabetta nel muro del cucurio durante il limone tra Pierpaolo e Giulia Salemi#GFVIP pic.twitter.com/SWX2RWB9Kb — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 3, 2021

Ci teniamo subito a precisare che Francesco Monte, onde ad evitare ogni possibile fraintendimento, non è assolutamente corso tra le braccia di Ariadna Romero, ex di Pierpaolo, né tantomeno sono stati fidanzati in passato, ma i loro nomi si sono incrociati in passato insieme a quello del velino e di Giulia.

Che cos’è successo questa volta? Sul web è spuntata una vecchia foto che ritrae Francesco, quando era fidanzato con la Salemi, su cui Tommaso Zorzi ha svelato un triste retroscena, accanto a Pretelli. Lo scatto è stato pubblicato, come potete vedere dal post in fondo all’articolo, proprio da quest’ultimo e ci sono perfino i commenti di Giulia Salemi e Ariadna, che si complimentano con i rispettivi partner! Chi lo avrebbe mai detto che in futuro quelle due coppie si sarebbero sfasciate e che la bella persiana si sarebbe poi invaghita, e sembrerebbe anche corrisposta, da Pretelli.

Sul web, manco c’è bisogno di specificarlo, sono nate numerose parodie a riguardo e c’è chi sottolinea, in maniera totalmente ironica, come tutte le ex di Francesco Monte abbiano trovato il vero amore dopo la fine della loro relazione. Prima tra tutte Cecilia Rodriguez, da anni impegnata con Ignazio Moser, poi Paola Di Benedetto, che ora convive con Federico Rossi, mentre all’origine c’era Teresanna Pugliese, felicemente sposata. Che questa volta sia arrivato anche il turno della Salemi?

Ovviamente, come anticipato, quest’osservazione nata sul web è totalmente ironica, visto che anche Francesco ha trovato la felicità al fianco di Isabella De Candia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a viversi la loro amicizia speciale. Anche se lui ha più volte specificato che una volta terminato il suo percorso al GF Vip dovrà lavorare su se stesso per capire come mai dopo la fine della storia con Ariadna non riesce più ad innamorarsi di nessun’altra ragazza. Nonostante i flirt non gli siano di certo mancati. Forse non aspettava altro che rincontrare la Salemi? Staremo a vedere.