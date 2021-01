Scopri quali sono le cose che non dovresti mai dire al tuo partner. Neppure quando sei arrabbiata.

Quando si sta insieme da un po’, può capitare di avere una confidenza tale da pingersi oltre con le parole. Può accadere nell’intimità, nella vita di tutti i giorni e, ovviamente, quando si litiga.

Purtroppo, anche se spesso non si pone particolare attenzione alla cosa, le parole hanno un peso che non si dovrebbe mai sottovalutare. Ci sono infatti delle cose che non ci si dovrebbe mai dire e che una volta espresse non si possono più tirare indietro. Parole che possono ferire e che alla unga potrebbero incrinare il rapporto a due. Oggi, quindi, al fine di preservare la relazione con il partner, cercheremo di capire quali sono quelle cose che non andrebbero mai dette al proprio partner.

Ecco cosa non dovresti mai dire al tuo partner

Ci sono cose che non andrebbero mai dette ad un uomo perché fonte di tensioni e litigi anche importanti. Analizziamo insieme alcune tra le più importanti e cerchiamo di capire perché non andrebbero mai dette e come comportarsi a riguardo.

Non mi dedichi abbastanza tempo. Una delle cose che spesso si rimproverano al partner è quella di non avere le giuste attenzioni. Nella maggior parte dei casi, questo messaggio arriva all’atra parte distorto. Ciò può far male perché il partner vivrà sempre la cosa come un accusa e non invito ad avere più coccole. Sarebbe quindi opportuno far veicolare il messaggio in modo diverso. Così, infatti, si eviteranno liti o tensioni e magari si otterrà persino quanto si desidera.

Non sopporto tua madre. C’è una legge universale che non andrebbe mai dimenticata e secondo la quale non si dovrebbe mai parlar male della madre del proprio compagno. Per quanto non si vada d’accordo con lei, quindi, è sempre bene evitare scontri diretti. E se si ha proprio voglia (come anche giusto che sia) di condividere eventuali problemi, è meglio evitare di parlarne male limitandosi ad esprimere il proprio disagio. Magari per chiedere proprio un aiuto. Si tratta insomma di una situazione estremamente delicata e che pertanto andrebbe trattata sempre con un certo tatto.

I tuoi amici sono degli idioti. Altro particolare importante per un uomo sono gli amici, sopratutto se di vecchia data. Parlar male di loro o offenderli durante una discussione è quindi una mossa sbagliata e che andrebbe sempre evitata. Se si ha un problema con alcuni di loro, l’ideale sarebbe risolverlo prendendoli da parte e parandone. In alternativa si può sempre fare buon viso a cattivo gioco e cercare di tollerarli quanto si riesce. Con il tempo, magari, le cose miglioreranno.

Sei infantile. Un altra cosa sbagliata da dire ad un uomo riguarda l’accusa di essere infantile e di comportarsi come un bambino. Dirglielo, infatti, lo porterà a chiudersi senza produrre alcun risultato. Se ci sono degli atteggiamenti che non vanno giù è meglio esporli in modo diverso e cercare di farli passare come un suggerimento per migliorarsi. In questo modo ci saranno maggiori possibilità di successo.

Non sei bravo a… Qualunque frase che inizia in questo modo è destinata ad una chiusura totale da parte del partner. Per evitare che ciò avvenga è bene quindi imparare a formulare in modo diverso le cose. Solo così si potrà sperare di ottenere dei risultati evitando inutili litigi che con il tempo potrebbero portare ad allontanarsi.

Può sembrare strano ma evitare queste cinque frasi può aiutare davvero la coppia. Usando le parole giuste si può infatti trovare un’armonia di base in grado di far girare tutto al meglio. Inoltre si può crescere insieme come coppia e far squadra. Aspetto molto importante ai fini di una relazione che sia soddisfacente ed in grado di portare gioia ad entrambi.