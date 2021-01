Avete ma pensato di versare una bottiglia di Coca Cola nel vostro wc? Quando vedrete il risultato non potrete fare a meno di provare.

A qualcuno piace di più, a qualcuno di meno ma, ammettiamolo, tutti di tanto in tanto la beviamo.

Stiamo parlando della Coca Cola, la bevanda forse più famosa al mondo ma non solo per il suo gusto inconfondibile.

Basterà infatti un veloce giro sul web per comprendere a quanti usi alternativi si presti una bottiglia di Coca Cola.

Noi stesse vi avevamo spiegato i 20 usi alternativi della bevanda più famosa al mondo e anche l’oramai famosissimo esperimento della Coca Cola miscelata alle Mentos.

Oggi però vogliamo andare un po’ oltre e farvi scoprire come la Coca Cola possa addirittura entrare nel vostro stilettò dei detersivi. Eh già, pare che non ci siamo al mondo igienizzante per il wc tanto efficace quanto una bottiglia di Coca Cola.

Versare la Coca Cola nel water elimina ogni incrostazione

Calcare, macchie, pare proprio non ci sia tipologia di sporco o incrostazione del nostro wc che la Coca Cola non possa prontamente eliminare.

Molti video sul web illustrano infatti come basti versare una bottiglia della celebre bevanda nel wc, attendere poi circa un’ora per ottenere un water assolutamente immacolato.

C’è chi preferisce miscelare la Coca Cola con sale o bicarbonato, connubi che renderebbero la soluzione ancor più perforamente.

Ma come può la Coca Cola avere questo potere pulente? A quanto pare la Coca-Cola agisce come detergente grazie al suo basso contenuto di acido fosforico e carbonico, generati con il processo della carbonatazione e non grazie agli aromi, non a caso anche la Diet Coke ha la stessa efficacia.

Per inciso tale ragionamento fa sì che si possa ottenere il medesimo risultato con altre bevande gassate, come la semplice acqua frizzante. Ma volete mettere la soddisfazione di usare la Coca Cola?

Se dunque cercavate una soluzione molto economica (la Coca-Cola può arrivare a costare 50 centesimi di euro al litro) e totalmente atossica, quindi assolutamente sicura per l’essere umano, per pulire il vostro bagno eccovi servite.

Ricordate di far colare la bevanda dal bordo superiore del wc, così da colpire ogni possibile macchia o incrostazione, e lasciare in posa più a lungo possibile, magari anche passando con lo scopettone per agire con maggior efficacia prima di tirare lo sciacquone.

Qua sotto un video per comprendere meglio il procedimento.