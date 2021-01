Se avete capelli sfibrati e secchi soprattutto sulle punte, questa ricetta casalinga potrà aiutarvi a ritrovarli morbidi, nutriti e molto luminosi.

I capelli sono un vezzo tutto al femminile a cui tutte le donne tengono e che curano con tanti prodotti più o meno costosi. Nonostante le tante cure, a volte appaiono spenti, sfibrati e secchi al punto tale da spezzarsi.

Ecco una ricetta naturale, troppe volte sottovalutata che renderà i vostri capelli perfetti già dalle prime applicazioni, un rimedio della nonna alla portata di tutti!

Perché i capelli si sfibrano e quali cure dedicargli ogni settimana

Se i vostri capelli si presentano sfibrati, con doppie punte e molto secchi, forse qualcosa nella vostra hair beauty routine è sbagliata. Potrebbe essere lo shampoo, il modo di asciugarli o anche la mancanza del giusto nutrimento.

La scelta dello shampoo

La scelta dello shampoo è fondamentale. Per avere capelli puliti e belli bisognerà stare lontani da tutti quei prodotti contenenti siliconi, presenti soprattutto in quelli più costosi. I siliconi infatti, se da un lato regalano l’effetto di capelli lucidi, lisci e setosi, dall’altro formano una patina intorno al capello che non permette alla fibra di respirare provocandone il disseccamento.

L’ideale sarà scegliere uno shampoo con un Inci quanto più verde possibile e privo di siliconi. Se ne trovano diversi in commercio anche tra le marche più economiche. Se poi si sceglie un prodotto naturale e completamente ecobio sarebbe davvero perfetto. Scopri altre ricette naturali per prenderti cura dei tuoi capelli!

L’errore nell’asciugare i capelli e metterli in piega

I capelli per restare sani dovrebbero essere asciugati all’aria il più possibile, almeno per quanto riguarda le lunghezze. Troppo spesso li stressiamo con phon dall’aria molto calda per non parlare della piega effettuata con spazzole liscianti, piastre e ferri.

L’ideale sarebbe asciugare le radici con cura e lasciare che il resto dei capelli asciughi all’aria. Questo piccolo accorgimento non tarderà a regalare risultati visibili. Per pettinarli, un pettine a denti larghi sarà l’ideale. Scopri i 5 trucchi per eliminare le doppie punte!

La ricetta naturale casalinga per avere capelli perfetti: la maschera alla maionese

La maionese è da sempre un prodotto perfetto per prendersi cura dei nostri capelli. Nutriente per la presenza delle uova, lucidante e tonificante per l’aceto e emolliente per la presenza dell’olio. Scoprite come preparare una maschera per capelli alla maionese passo dopo passo.