Chi di noi non vorrebbe una relazione perfetta? Ci sono cinque segreti fondamentali per essere felici in coppia: li conosci?

Ma cosa sono, dunque, le relazioni perfette? Non è vero, forse, che siamo tutti unici e particolari e che quindi tutti abbiamo una concezione diversa dell’amore?

La risposta a questa domanda è: assolutamente sì!

Quali sarebbero, allora, questi cinque segreti che promettono di regalarci una relazione perfetta?

Non ci resta da fare altro che leggerli e vedere se hanno o meno una qualche rilevanza.

Relazione perfetta: cinque segreti delle coppie più unite

Impossibile creare a tavolino la pozione per l’amore perfetto: ci proviamo dai tempi antichi con le pozioni mentre oggi ci affidiamo a Facebook Dating e nessuno, ancora, è riuscito ad avere successo.

Che cosa vuol dire “amore perfetto“?

L’unica risposta possibile è quella che puoi dare tu, per quanto riguarda il tuo modo di vivere e di pensare.

Non preoccuparti, poi: si tratta della risposta giusta!

Diciamo che se non ci sono formule precise (altrimenti qualcuno sarebbe già diventato ricco con la formula del vero amore) ci sono invece consigli e suggerimenti che possono influenzarci in maniera positiva.

Il sito americano BuzzFeed avrebbe chiesto ai suoi utenti di condividere il loro segreto per tenere unita la coppia.

Alcune risposte sono assolutamente non convenzionali mentre altre potrebbero aiutarci a mettere ordine nella nostra vita sentimentale.

Dopotutto, te lo abbiamo detto qui, una buona pulizia delle cronologia del tuo cuore, ogni tanto, è d’obbligo!

Ecco cinque segreti per far funzionare la coppia a lungo: quanti di questi conosci e quanti, invece, non erano presenti nelle tue relazioni passate?

rapporti intimi in agenda : anche se non ci credi, programmare i rapporti intimi è quanto di meglio tu possa fare (te lo abbiamo detto qui).

Le coppie più unite, a quanto pare, sono quelle che riescono a mantenere il loro rapporto con la sessualità inalterato grazie anche (e soprattutto) a questo piccolo accorgimento.

: anche se non ci credi, i rapporti intimi è quanto di meglio tu possa fare (te lo abbiamo detto qui). Le coppie più unite, a quanto pare, sono quelle che riescono a mantenere il loro rapporto con la sessualità inalterato grazie anche (e soprattutto) a questo piccolo accorgimento. i tuoi successi sono i tuoi (ma gioisco per te) : a quanto pare il vero segreto di una relazione che funziona è quello di… essere felici per l’altro!

Inutile trascinarsi nella relazione i soliti rancori legati alla propria sfortuna (qui vi abbiamo spiegato come fare per perdonare il proprio partner) o rendere la situazione asfissiante.

Altrettanto inutile passare le giornate a esaltare il proprio successo, magari mettendosi in paragone con l’altro.

Qui vi avevamo dato qualche informazioni in più al riguardo: in ogni caso, quello che dovreste ricordare, è che voi ed il vostro partner non siete solo un team!

Se l’altro ha successo, gioire per lui è l’unica reazione possibile.

: a quanto pare il vero segreto di una relazione che funziona è quello di… per l’altro! Inutile trascinarsi nella relazione i soliti rancori legati alla propria sfortuna (qui vi abbiamo spiegato come fare per perdonare il proprio partner) o rendere la situazione asfissiante. Altrettanto inutile passare le giornate a esaltare il proprio successo, magari mettendosi in paragone con l’altro. Qui vi avevamo dato qualche informazioni in più al riguardo: in ogni caso, quello che dovreste ricordare, è che voi ed il vostro partner non siete solo un team! Se l’altro ha successo, per lui è l’unica reazione possibile. i soldi non sono un problema : e l’unico motivo per cui non lo sono è che ognuno si gestisce i propri !

Avere un conto in comune o trovarsi nella posizione di dover pagare qualcosa al posto dell’altro contribuirebbe a creare non pochi attriti nelle coppie.

I rapporti che funzionano meglio, a sentire il parere delle tantissime persone che hanno commentato il sondaggio di BuzzFeed, sono quelli dove i partner hanno conti separati .

Bollette e spese comuni vengono equamente divise e ci si occupa, ovviamente insieme, delle necessità della casa.

A parte questo, però, i conti sono separati e nessuno ha il diritto di chiedere all’altro quanto ha in banca.

: e l’unico motivo per cui non lo sono è che ! Avere un conto in comune o trovarsi nella posizione di dover pagare qualcosa al posto dell’altro contribuirebbe a creare non pochi attriti nelle coppie. I rapporti che funzionano meglio, a sentire il parere delle tantissime persone che hanno commentato il sondaggio di BuzzFeed, sono quelli dove i partner hanno . Bollette e spese comuni vengono equamente divise e ci si occupa, ovviamente insieme, delle necessità della casa. A parte questo, però, i conti sono separati e nessuno ha il diritto di chiedere all’altro quanto ha in banca. dormire separati : ve lo avevamo già detto, la posizione in cui dormite rivela molto della vostra coppia!

Bene, a quanto pare, se la vostra coppia è felice dovreste aver imparato, ormai, a dormire separati.

Niente più problemi legati al piumone, nessun tipo di discussione per chi rimane sveglio a leggere e nessun rancore al mattino.

Certo, se la tua relazione è ancora giovane ti sembrerà un’assurdità ma dopo 10 anni di piedi congelati e ripicche forse dormire separati inizierà a sembrarti una vera e propria benedizione!

A quanto pare, poi, non dormire insieme renderebbe l’intimità ancora più eccitante ed intrigante: insomma, sarebbe un vero e proprio toccasana!

: ve lo avevamo già detto, la posizione in cui dormite rivela molto della vostra coppia! Bene, a quanto pare, se la vostra coppia è felice dovreste aver imparato, ormai, a dormire separati. Niente più legati al piumone, nessun tipo di discussione per chi rimane sveglio a leggere e nessun rancore al mattino. Certo, se la tua relazione è ancora giovane ti sembrerà un’assurdità ma dopo 10 anni di piedi congelati e ripicche forse dormire separati inizierà a sembrarti una vera e propria benedizione! A quanto pare, poi, non dormire insieme ed intrigante: insomma, sarebbe un vero e proprio toccasana! assente giustificato: oggi non vuoi occuparti del cucciolo di casa? Domani non vuoi venire a pranzo dai suoceri? Fare la spesa ti manda in confusione? Bene, una volta ogni tanto potrai farlo e senza recriminazioni!

Le coppie più unite, a quanto pare, usano determinati “pass” per prendersi dello spazio individuale o sfuggire ad un compito sgradevole.

Si decide ad inizio mese quanti se ne hanno a disposizione e di che natura: poi, quando uno dei due vuole usare il suo permesso speciale, l’altro non può far altro che venire in soccorso.

Ovviamente il sacrificio ed il privilegio devono essere uguali per entrambi: a quanto pare, comunque, poter sfuggire per un giorno alle proprie responsabilità, chiedendo all’altro di intervenire ha aiutato tantissime coppie a rimanere unite!

Allora, questi “segreti” riguardo le relazioni ti hanno stupito? Ne conoscevi qualcuno oppure sono tutti elementi nuovi per te?

Quello che conta, in definitiva, è che la tua relazione sia uno spazio sano e sicuro, dove tu ti senta rispettato ed amato.

Questi possono diventare suggerimenti per provare ad inserire qualcosa di nuovo nel vostro rapporto: provare, dopotutto, non costa molto, no?