Cecilia Capriotti massacra Matilde Brandi: “Facesse la ballerina a casa sua”

Cecilia Capriotti non ha preso bene alcune critiche mosse da Matilde Brandi post Grande Fratello Vip, per questo motivo si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo conto.

Cecilia Capriotti è una delle nuove concorrenti di questa quinta edizione del GF Vip, ma nonostante sia entrata da poco è riuscita a legare subito con i vipponi che da tempo occupano la casa più spiata d’Italia e al tempo stesso anche a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che hanno immediatamente apprezzato la sua simpatia e spontaneità.

Cecilia ha convinto tutti tranne una: Matilde Brandi. L’ex concorrente, durante la serata di Capodanno, ha avuto l’arduo compito di dover giudicare le esibizioni di danza dei concorrenti e nonostante abbia speso belle parole per tutti, ha fatto un piccolo appunto sulla Capriotti, che è stata querelata da Pamela Prati, definendola bravina. Un commento davvero innocuo e che molto probabilmente la Brandi non ha assolutamente detto con cattiveria, ma nonostante ciò la concorrente si è piuttosto risentita dell’osservazione ricevuta e nel cuore della notte si è sfogata con i suoi compagni di viaggio, stroncandola come soltanto lei sa fare.

Cecilia Capriotti ha stroncato Matilde Brandi dopo la diretta del Grande Fratello Vip, facendo sorridere il popolo della rete che ha trovato esagerata la sua reazione al commento della showgirl in merito alle sue doti da ballerina durante la prova dedicata all’arte dalla danza, fatta in maniera simpatica per intrattenere al meglio il pubblico del piccolo schermo durante l’ultima notte di un turbolento anno.

Matilde Brandi, Cecilia Capriotti esagera? Lo sfogo dopo la diretta

Matilde Brandi ha commentato, come anticipato, le esibizioni di danza dei concorrenti del GF Vip, ma Cecilia Capriotti non è rimasta poi così contenta del giudizio ricevuto, anche se la critica non è stata così pesante o distruttiva come si possa credere, ma nonostante ciò l’ha stroncata con i suoi compagni di viaggio. Non facendo nemmeno tanto mistero di non provare chissà che grande simpatia per la Brandi.

“Ragazzi devo dire che Matilde è simpaticissima come un pugno in un occhio” ha esordito la Capriotti. “Io nemmeno la conosco, ma certe cose se le poteva risparmiare e stare zitta” ha poi proseguito. “Facesse la ballerina a casa sua e non rompesse qua ha continuato. “Mi fa è brava, bravina, ma dai. Stai zitta” ha aggiunto. “Nessuno ha chiesto il tutto parere, queste cose gratuite. “Mi spiace se qualcuno la conosce, ma quando non sono amiche delle donne poi hanno i problemi“ ha concluso.

Il web, pur amando la Capriotti, che ha svelato una sua insolita abitudine, non ha potuto fare a meno di osservare quanto la sua reazione sia stata esagerata in quanto Matilde si è semplicemente limitata ad esprimere un giudizio, nemmeno poi tanto severo, perché richiesto da Alfonso Signorini, il padrone di casa, durante una gara, ma nonostante ciò lei non l’ha presa davvero bene.

Cecilia Capriotti contro Matilde Brandi#GFVIP pic.twitter.com/R9fpjBGFwV — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 1, 2021

Cecilia Capriotti e Matilde Brandi stanno per iniziare una nuova “faida” tra ex concorrenti del reality show di canale 5? Almeno per il momento la showgirl non ha ancora avuto modo di poter replicare agli aspri commenti ricevuti, ma il web sotto sotto spera possa nascere l’ennesima catfight che tanto ama. Staremo a vedere come si evolveranno i rapporti tra le due concorrenti.