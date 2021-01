Valeria Marini rifatta? Le foto del prima e del dopo il successo

Valeria Marini si è rifatta? La showgirl è notevolmente cambiata da quando ha incontrato il successo, vediamo com’era prima di diventare famosa.

Valeria Marini è una delle showgirl più famose del piccolo schermo degli italiani, che ha raggiunto il successo grazie alle sue innumerevoli partecipazioni, nel ruolo di primadonna, agli spettacoli de Il Bagaglino, ma di recente grazie anche alle sue apparizioni nei reality show più famosi.

La sua bellezza, nel corso degli anni, ha sicuramente contribuito alla sua carriera. Anche se oggi appare piuttosto diversa rispetto a come era un tempo, facendo nascere il sospetto che, oltre al passare degli anni, la showgirl sia ricorsa all’aiuto del chirurgo per modificare alcune caratteristiche del suo aspetto.

Valeria, durante il corso di questi anni, ha sempre preferito non commentare i gossip su questa sfera della sua vita, ma Striscia La Notizia, durante il corso di questi anni, attraverso la rubrica Fatti e Rifatti, ha provato a fare chiarezza, rispondendo alla curiosità del pubblico del piccolo schermo di sapere se Valeria Marini si è rifatta o meno.

Valeria Marini: i ritocchini che avrebbe fatto secondo Striscia

Valeria Marini, secondo quanto trasmesso dal servizio di Striscia La Notizia, avrebbe ricorso in più occasioni all’aiuto del chirurgo per migliorare il suo aspetto fisico, e ovviamente ci teniamo a sottolineare che in questo non c’è assolutamente niente di male.

Ma cosa ha scelto di modificare? Secondo la rubrica Fatti e Rifatti, la Valeriona nazionale, che ha provato a finire tra i Big di Sanremo 2021, si sarebbe rifatta le labbra molti anni fa, utilizzando una pratica permanente e non temporanea come il filler che molte ragazze sono solite fare oggigiorno, ma non solo. Sempre secondo la rubrica del noto tg satirico, la Marini avrebbe scelto anche di tirarsi la parte superiore del viso e di rifarsi gli zigomi.

Anche il seno sarebbe aumentato di qualche taglia rispetto agli esordi, mostrandosi molto più prosperoso rispetto a prima. Tutte scelte che Valeria non ha mai confermato, ma il noto tg satirico sembrerebbe esserne certo facendo un rapido confronto con le foto del prima e del dopo di Valeria Marini.

Valeria Marini, come anticipato, non ama parlare di quest’argomento. Anche durante la sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip aveva dimostrato una certa titubanza di fronte all’argomento, quando Antonella Elia l’aveva accusata di essersi rifatta da capo a piedi.