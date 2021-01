La crema pasticciera si può fare al microonde ed è facilissima. Oggi ti diremo come farla in soli cinque minuti.

Quante volte ti sei cimentata nella preparazione di torte, ciambelloni, crostate e avevi bisogno di una crema pasticciera perfetta per guarnire le tue ricette? Da oggi non avrai più alcun problema, potrai ottenere una crema pasticciera buonissima e dolcissima in soli cinque minuti e dentro il tuo forno a microonde.

Avrai all’occorrenza un qualcosa di prelibato e cremoso per impreziosire tutte le tue preparazioni dolci. Ti sembrerà davvero un sogno, la consistenza sarà liscia, omogenea e senza grumi come se stessi preparando la crema pasticciera classica. Non dovrai assolutamente aspettare il tempo di cottura mentre mescoli continuamente.

Ti basterà soltanto azionare il tuo forno a microonde alla massima potenza e otterrai un risultato sorprendente. Questo tipo di crema è un’ottima soluzione quando si va di fretta o quando si è dedicato troppo tempo alla preparazione della torta di base e si è alla ricerca di una guarnizione rapida ma non si vuole rinunciare al gusto.

Crema pasticcera al microonde: pronta in 5 minuti

La preparazione di questo tipo di crema il microonde non prevede l’uso della farina ma include il latte, i tuorli, lo zucchero e l’amido di mais, per una crema un pochino più leggera ma al contempo super prelibata. Ricordati che puoi dare un tocco in più alla tua crema aromatizzandola con della scorza di limone, di arancia, anche con una spolverata di vaniglia cannella.

Ingredienti

Per preparare la crema pasticciera avrei bisogno di 500 ml di latte, 50 g di amido di mais, tre tuorli d’uovo, 90 g di zucchero semolato o zucchero di canna, a piacere una spolverata di vaniglia, cannella o scorza di limone grattugiata oppure di arancia.

Queste dosi servono per ottenere 100 g di crema pasticciera per farcire le tue torte, se ne hai bisogno di più ti basta raddoppiare.

Preparazione

Per prepararla procedi così: metti il latte in una ciotola bella capiente con l’aroma che hai scelto, vaniglia o cannella, oppure scorza di limone grattugiata o di arancia. Fai bollire nel microonde per tre minuti e, in una ciotola parte, nel frattempo, mescola i tuorli con lo zucchero scelto, e aggiungi poi l’amido continuando ad amalgamare per bene.

Versa ora il latte caldissimo nella ciotola con gli altri ingredienti mescolando a mano grazie all’aiuto di una frusta. Metti ora la tua ciotola di crema nel microonde alla massima temperatura per un minuto circa e aggiungi poi l’aroma grattugiato in superficie, mescola e stendila su di una teglia foderata da carta forno, falla riposare in frigo per una decina di minuti e utilizza la per guarnire tutte le tue preparazioni ma anche per preparare, in bicchierini in vetro oppure in barattoli, dei piccoli dessert impreziositi con della frutta secca o dei frutti rossi e magari qualche biscotto.

Puoi tranquillamente sostituire l’amido di mais con quello di riso ma anche con la fecola di patate oppure la farina stessa.

Quando la crema sarà pronta ricordati di coprirla con della pellicola per alimenti così da evitare la crosticina in superficie. Puoi conservarla in frigorifero mettendo la crema ammollo in un’altra ciotola più grande contenente acqua fredda così si manterrà integra, buonissima, e freschissima.